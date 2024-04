Alessia Marcuzzi, furia dopo l’intervista al Corriere: caos sul “nudo”

Sfuriata di Alessia Marcuzzi che ha mal digerito il titolo di una sua intervista realizzata nelle scorse ore dal Corriere della Sera. La conduttrice ha concesso una chiacchierata al giornalista Valerio Cappelli, con il quale ha parlato della sua carriera. A breve sarà protagonista dei David di Donatello al fianco di Carlo Conti su Rai Uno (l’evento è previsto per il 3 maggio). Il discorso è così scivolato sul cinema. L’ex conduttrice ha quindi parlato della sua passione per la settima arte e dei ruoli che ha interpretato al cinema.

Nel corso dell’intervista ha anche citato rapidamente il suo ex marito Simone Inzaghi. Lo ha fatto quando ha spiegato che l’attore hollywoodiano Harvey Keitel le fece un sacco di complimenti e le consigliò di seguire i corsi di recitazione all’Actor’s Studio. “Non l’ho fatto perché ho incontrato il papà di mio figlio Tommaso (Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter). Ma io da quando ero piccola sognavo di diventare attrice”, ha raccontato la ‘Pinella’.

Poi spazio alla domanda che l’ha fatta infuriare. “Se per un film le chiedessero di spogliarsi?”, ha chiesto il giornalista

“Queste domande si fanno solo alle donne. Mhhh, aspetto che me lo chiedano Sorrentino e Lanthimos, il regista di Povere creature”, ha replicato la Marcuzzi. La sfuriata non è stata con Cappelletti, autore dell’intervista, bensì con Il Corriere della Sera che, nell’edizione online, ha titolato: “Marcuzzi: ‘Harvey Keitel mi voleva all’Actor’s Studio, rinunciai per Inzaghi. Recitare nuda? Solo se me lo chiedesse Sorrentino'”.

Dopo aver adocchiato il titolo suddetto, l’ex timoniera de L’Isola dei Famosi è spuntata su X, il fu Twitter, digitando un cinguettio infuocato indirizzato alla prestigiosa testata di via Solferino, sostenendo di fatto che abbia tentato la pratica non proprio lodevole dell’acchiappaclick e ribadendo che determinate vicende relative all’argomento dello spogliarsi capitino solo alle donne e non agli uomini:

“Perché questo titolo se del nudo nell’intervista non si parla? Con Valerio Cappelli abbiamo parlato di tante cose belle, dalla mia passione per Peter Sellers alle donne del cinema, da Paola Cortellesi alle sorelle Rohrwacher, alla Bigelow. E si, la domanda sul nudo me l’ha fatta Valerio (peraltro persona amabile) e la mia risposta è stata: non mi fare queste domande che poi ci fanno i titoli, ridendo. Incredibile eh? Titolo su Simone, il padre di mio figlio (citato un secondo per una battuta su Harvey Keitel) e il nudo di Sorrentino. Chissà come mai queste cose succedono sempre a noi donne”.

La mancata domanda su Stefano De Martino

Curioso inoltre notare che nell’intervista alla Marcuzzi non è stato domandato alcunché sulla vicenda di cronaca rosa che ha visto protagonista nei mesi scorsi lei stessa e Stefano De Martino. Il caso lo ha fatto scoppiare l’ex moglie del presentatore Rai che su Instagram ha confermato una voce in circolo da tempo, cioè che i due volti Rai in passato hanno avuto una relazione clandestina. Molto probabilmente la ‘Pinella’ si sarebbe rifiutata di rispondere o forse no. E molto probabilmente avrebbe giocato la carta della privacy. A molti personaggi dello spettacolo andrebbe ricordato che se sono arrivati dove sono è anche per il gossip. E che è troppo facile godere solo della visibilità di quello ‘positivo’ e invece lamentarsi di quello più scomodo.