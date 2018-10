Alessia Marcuzzi parla di Francesco Monte al GF Vip: dichiarazioni inaspettate

Alessia Marcuzzi, Francesco Monte al Grande Fratello Vip? Parla la conduttrice

Alessia Marcuzzi è stata intervista dal settimanale Chi, diretto dal suo grande amico Alfonso Signorini. La nota conduttrice Mediaset ha parlato del suo ritorno a Le Iene dopo ben 13 anni di assenza, della sua esperienza nello studio dell’Isola dei Famosi e del rapporto instaurato con alcune donne della televisione italiana. Ovviamente, non poteva mancare la domanda su Francesco Monte. Ricordiamo che il giovane pugliese era uno dei concorrenti dell’ultima edizione dell’Isola andata in onda su Canale 5. A causa di alcune pesanti accuse mosse da Eva Henger, il ragazzo si è visto costretto a ritirarsi dal gioco. Per mesi non si è parlato d’altro se non del canna-gate. Tutto ciò portò la Marzucci al centro di una grandissima polemica.

Francesco Monte al Grande Fratello Vip: l’augurio inaspettato di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi si è vista finire al centro di una polemica tra l’Isola dei Famosi e Striscia La Notizia. Alla fine, tutto è andato per il meglio. La conduttrice è uscita a testa alta da tale situazione e oggi rivela di non essere assolutamente pentita di nulla. La conduttrice ama l’Isola e al momento non pensa minimamente di lasciarla. Ora, Francesco Monte è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e Alessia ha commentato il tutto durante l’intervista rilasciata al giornale di gossip. “Sì, sono contenta per lui. Gli auguro di giocarsi bene questa opportunità.” Nonostante il polverone alzatosi durante la scorsa stagione televisiva, la donna si è lasciata ormai tutto alle spalle.

Alessia Marcuzzi e il ritorno a Le Iene: grande entusiasmo

Questa sera, 3 Ottobre 2018, Alessia Marcuzzi torna a condurre Le Iene. La presentatrice è entusiasta e non vede l’ora. Tornare a far parte di tale trasmissione è una grande gioia per la donna, tanto da averle ridato la giusta carica.“Mi ha ridato un’energia positiva, che mi ha fatto bene in tutto: nello sguardo, nel modo di fare, mi ha rimesso in circolo gli ormoni.”