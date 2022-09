By

Alessia Marcuzzi si separa dal marito Paolo Calabresi Marconi, sposato in gran segreto a Londra nel dicembre 2014. Da tempo si parlava di crisi della coppia ma l’ex conduttrice Mediaset, prossima al debutto in Rai, aveva sempre smentito. A quanto pare però l’amore, la forza di volontà e la voglia di stare insieme non sono bastati e dopo otto anni i due hanno deciso di dirsi addio.

L’annuncio ufficiale è arrivato con una nota congiunta all’Ansa:

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in questi anni”

Alessia Marcuzzi non ha avuto eredi da Paolo Calabresi Marconi, che fino ad oggi non è mai diventato padre. Dalla relazione di gioventù con l’allenatore di calcio Simone Inzaghi La Pinella ha avuto il primogenito Tommaso mentre dalla breve liaison con Francesco Facchinetti è nata la piccola Mia.

Paolo Calabresi Marconi ha instaurato un ottimo rapporto con i figli di Alessia Marcuzzi che, come precisato nel breve comunicato stampa, continueranno ad avere un legame con l’ormai ex marito dell’ex presentatrice de Le Iene e dell’Isola dei Famosi.

Nella nota Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi hanno preferito non svelare i motivi che li ha spinti a dirsi definitivamente addio dopo otto anni di matrimonio. I due si conoscono da ragazzini, essendo entrambi nati e cresciuti a Roma, ma solo qualche tempo fa si sono ritrovati e sposati.

Alessia Marcuzzi ha sempre definito Paolo Calabresi Marconi l’uomo giusto della sua vita, quello della maturità, quello della consapevolezza, molto diverso dai vecchi amori del passato. Ma anche questa storia, che sembrava una favola, non ha avuto il suo lieto fine…

Chi è Paolo Calabresi Marconi

58 anni, produttore televisivo e imprenditore, Paolo Calabresi Marconi è il produttore della Buddy Film, casa di produzione specializzata nella creazione di spot pubblicitari per la tv. Ha sempre rispettato molto il passato di Alessia Marcuzzi, creando un solido rapporto con i figli della presentatrice e con i suoi ex compagni.

La Pinella è da sempre una grande sostenitrice della famiglia allargata e ama trascorrere feste e vacanze con i suoi ex e le rispettive nuove compagne, con le quali è diventata amica. Lo stesso ha fatto in tutti questi anni Marconi. L’uomo è inoltre diventato amico di Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, a sua volta confidente e collega della Marcuzzi.