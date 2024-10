Alessia Marcuzzi e De Martino: brutto sfondone a La volta buona

A La volta buona si torna a strizzare l’occhio al gossip (finalmente è stata abbandonata la cronaca nera che con il programma c’entrava come i cavoli a merenda). In particolare, in apertura della puntata in onda su Rai Uno venerdì 18 settembre, Caterina Balivo ha lanciato una clip sulle donne vip che hanno intrecciato relazioni con uomini molto più giovani di loro, per poi lanciare il dibattito in studio.

Chi sono le star citate? Lory Del Santo, che sta assieme a Marco Cucolo con il quale ha 33 anni di differenza; Rita Rusic, che ha una love story con Cristiano Di Luzio, 30 anni più giovane di lei. Pure Anna Tatangelo, fresca di fidanzamento con Giacomo Buttaroni è stata menzionata. E anche Elisabetta Canalis che da mesi fa coppia con il personale trainer Georgian Cimpeanu, 14 anni di differenza. Fin qui nulla di strano. A colpire che nella clip sia stata inserita anche Alessia Marcuzzi. Ma come? Quando mai la conduttrice romana ha avuto una storia con un ‘toy boy’? Non è che si è voluto alludere al signor Stefano De Martino? Alt!

Alessia Marcuzzi, a La volta buona le attribuiscono paparazzate inesistenti

“Anche Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi sono state più volte paparazzate in presunti flirt con ragazzi più giovani di loro…”: trattasi di un passaggio del servizio mandato in onda a La volta buona. La Marcuzzi è finita nel video, ma naturalmente senza foto ‘compromettenti’. Anche perché di paparazzate non ce ne sono. Quando mai Alessia è stata fotografata con uomini molto più giovani di lei? Per questo non è peccato dire che chi ha confezionato la clip ha voluto probabilmente sfruttare l’arcinoto gossip che ha travolto lo scorso anno ‘La Pinella’ e il conduttore di Affari Tuoi (Belen Rodriguez, a gran sorpresa, sussurrò che i due hanno avuto una frequentazione ‘clandestina’).

Resta il fatto che si è innanzi a uno sfondone: da quanto si sa, la Marcuzzi mai è stata paparazzata di recente con un ragazzo molto più giovane di lei (anzi quest’estate si è mormorato di un ritorno di fiamma con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi). Lo si ripete, l’unico gossip, in tal senso, che l’ha riguardata è quello che contempla anche Stefano De Martino. E allora che si faccia almeno il nome. Però, visto che sia Alessia sia il conduttore campano è noto che non abbiano alcuna voglia di parlare di tale vicenda (di cui, è bene precisare, non è mai uscita alcuna paparazzata) ed è pure arcinoto che siano due volti Rai, dunque della stessa ‘scuderia’ Balivo, perché ficcare una simile cosa in una clip?