Alessia Marcuzzi a Domenica In: la confessione sul marito Paolo

Domenica In, l’intervista ad Alessia Marcuzzi: cosa ha detto sul marito Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi è tornata su Rai Uno come ospite di Mara Venier a Domenica In. Nella puntata in onda domenica 19 maggio la conduttrice Mediaset ha presentato la sua ultima fatica letteraria: il libro In viaggio con Alessia. Si tratta del secondo volume pubblicato dalla presentatrice romana dopo La Pinella a colori, che affrontava il tema della mandala. Oltre a parlare della sua guida turistica, dove vengono svelati i posti più cool di quattro città quali Roma, Milano, Parigi e Londra, Alessia ha parlato della sua vita privata. Più precisamente della sua famiglia allargata che, nonostante le malelingue e i pregiudizi, funziona a meraviglia. Merito anche del marito della Marcuzzi, Paolo Calabresi Marconi, che è stato l’unico uomo a sposare la showgirl di Canale 5.

Le dolci parole di Alessia Marcuzzi per il marito Paolo

“Paolo è l’unico uomo che è riuscito a sposarmi. Mi ha addomesticato. Mi ha conquistata lasciandomi libera. Non è geloso, mi permette di fare quello che voglio”, ha confidato Alessia Marcuzzi a Domenica In. Al contrario il volto de Le Iene è assai gelosa: “Io posso fare le vacanze da sola con le amiche, lui no”. “Sono una donna serena e molto fortunata. Sono grata per tutto, ho seminato bene”, ha aggiunto la Pinella, che ha due figli. Il primogenito Tommaso, 18 anni, è nato dall’amore con Simone Inzaghi, mentre la seconda Mia, 8 anni, è frutto della breve relazione con Francesco Facchinetti.

Il futuro televisivo di Alessia Marcuzzi dopo l’Isola

Dopo l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi sembra ormai certa la decisione di Mediaset: il prossimo anno Alessia Marcuzzi condurrà un altro programma. Molto probabilmente il Grande Fratello Vip, orfano di Ilary Blasi che vuole dedicarsi ad altri progetti, o Music Farm, il format Rai dei primi anni Duemila che sbarca per la prima volta su Canale 5.