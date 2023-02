Alessia Marcuzzi è stata ospite nella puntata di C’è posta per te in onda su Canale Cinque il 18 febbraio 2023. La conduttrice è sbarcata in studio assieme a Tommaso Zorzi, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. A chiamarli è stata Luciana Littizzetto che ha provato ad accoppiare giocosamente i quattro single ‘illustri’, dando vita a una serie di siparietti spassosi. La ‘Pinella’, per l’occasione, ha sfoderato un look frizzante, optando per un top in jersey senza maniche con dettaglio bustier. Il top lo ha abbinato a una gonna lunga in georgette. L’outfit porta la griffe di Dolce & Gabbana e non è assolutamente alla portata di tutti.

Se qualcuno volesse mettere nel proprio guardaroba i due capi indossati dalla presentatrice di Boomerissima, deve sborsare la bellezza di 2.500 euro tondi tondi. Il top è infatti acquistabile mettendo sul piatto ben 1.150 euro, mentre per la gonna servono 1.350 euro.

Ancora una volta la Marcuzzi si dimostra donna dai gusti freschi e raffinati. Gli abiti scelti, in beige chiaro, hanno fatto perfettamente pendant con la sua capigliatura e la sua carnagione. Ovviamente Alessia è anche aiutata da madre natura, che le ha donato un fisico che le permette di indossare divinamente svariati modelli di capi.

Alessia Marcuzzi: ospitata a Canale Cinque, ma nessun ritorno a Mediaset

L’ospitata C’è posta per te ha segnato il ritorno a Mediaset della ‘Pinella’. Naturalmente un ‘rientro’ estemporaneo. Di recente si sono diffuse voci che la volevano al centro di alcune trattative per imbastire il suo ritorno sulle reti del Biscione. Fonti di Cologno Monzese hanno però smentito le indiscrezioni, spiegando che per ora non c’è alcun piano per riportare la Marcuzzi a Mediaset.

Voci a parte, Alessia, dopo una pausa televisiva durata parecchi mesi, ha rimesso piede sul piccolo schermo, sponda Rai, impegnandosi nella conduzione di Boomerissima. Il programma, in onda su Rai Due, ha ottenuto dei buoni risultati sul fronte ascolti e share. La collaborazione con la tv di stato è proseguita con la sua partecipazione al Dopofestival, in cui ha affiancato Fiorello.