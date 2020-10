Alessia Marcuzzi di nuovo positiva, ancora assente a Le Iene: il messaggio

Alessia Marcuzzi di nuovo positiva al Covid prima delle Iene. Siamo davanti a una notizia che non può che suscitare stupore nel pubblico, e forse anche un po’ di confusione. Alessia infatti già un paio di settimane fa ha ricevuto esito positivo al test rapido, fermandosi quindi a poche ore dalla diretta. Si è messa in isolamento e si è sottoposta al tampone molecolare, che fortunatamente non ha confermato la sua positività al Covid-19. Quindi Alessia è tornata in onda a Le Iene la settimana scorsa.

Tutto bene fino a oggi, quando il test ha di nuovo fermato la Marcuzzi. Con un messaggio su Facebook, la conduttrice ha spiegato di essere risultata nuovamente positiva al test tramite pungidito a cui si è sottoposta appena è arrivata agli studi di Cologno Monzese. Dopo la positività segnalata dal primo test, Alessia si è sottoposta a un secondo test, quello antigenico, che è risultato negativo.

Questi due esiti opposti provenienti da due test diversi però ha comunque impedito alla Marcuzzi di essere presente a Le Iene stasera. Per prassi aziendale infatti ha dovuto abbandonare gli studi in attesa del tampone molecolare. Nel suo messaggio poi ha aggiunto:

“Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappa’s come ogni martedì”.

Nicola Savino ha spiegato in diretta di essere molto dispiaciuto per quanto sta accadendo. Tutti vengono sottoposti a dei test prima di andare in onda e anche stavolta è accaduto ciò che è accaduto due settimane fa. La Marcuzzi è risultata positiva a uno dei due, proprio come è successo due settimane fa. Quindi il conduttore ha spiegato che l’altro test ha dato esito negativo, ma il protocollo Mediaset non lascia spazio a interpretazioni.

Quando il test che si fa attraverso il pungidito dà esito positivo è quello a cui bisogna dare più importanza, per la sicurezza di tutti. Savino è molto dispiaciuto per Alessia così come lo sono tutte Le Iene e anche i fan della conduttrice. D’altronde non deve essere bello ritrovarsi due volte in isolamento con il dubbio e in attesa di scoprire cosa ne sarà di lei stavolta. Il tampone darà esito negativo come due settimana fa oppure stavolta la Marcuzzi ha davvero il Coronavirus?