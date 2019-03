Alessia Marcuzzi, critiche dopo Corona a l’Isola: parla Karina Cascella

Alessia Marcuzzi sommersa dalle critiche dopo l’intervento di Corona a l’Isola dei famosi: Karina Cascella ne prende le difese

L’intervento di Fabrizio Corona a l’Isola dei famosi non è stato molto apprezzato dal pubblico del reality. I toni usati dall’ex fotografo nei confronti di Riccardo Fogli sono stati considerati da molti fuori luogo tanto che, alla fine, questo malcontento generale si è riversato tutto sui social. A prendere le sue difese, poche ore fa, è allora intervenuta Karina Cascella. L’opinionista, che ha avuto modo di conoscere la Marcuzzi personalmente, ha voluto spendere delle parole in suo favore, invitando tutti a moderare i toni. Fabrizio Corona? Sicuramente ha esagerato nei modi ma, secondo la Cascella, ha solo fatto il suo lavoro a l’Isola. L’opinionista, sui suoi social, ha poi aggiunto che, a suo parere, ciò che è veramente sbagliato, più di quanto detto o fatto da Fabrizio a l’Isola dei famosi, sono le critiche ingiuste che alcuni utenti stanno rivolgendo alla Marcuzzi nelle ultime ore.

Isola dei famosi, Karina difende Alessia Marcuzzi: “Offese assurde ed eccessive”

Karina Cascella, nel commentare quanto accaduto a l’Isola dei famosi tra Corona e Riccardo Fogli, ha specificato: “Discuto i modi e i toni del video di Corona. Poteva essere più gentile”. Concentrandosi sulla polemica che è scoppiata dopo sui social, però, l’opinionista ha aggiunto: “Cercare in tutti i modi di trovare un capro espiatorio per manifestare la propria indignazione su tutta la questione, offendendo in maniera assurda e eccessiva la conduttrice, mi pare altrettanto irrispettoso”. Alessia Marcuzzi? “Non fa altro che riportare ciò che accade nel reality. Quando escono certe notizie non si può fare finta di nulla. È brutto leggere messaggi così brutti sui social, che si tratti di Alessia o di qualsiasi altra conduttrice”.

Isola dei famosi, Karina Cascella commenta il gossip sul presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli: “Le chiacchiere non vengono fuori dal niente”

In merito al gossip sul presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli, in fine, Karina Cascella ha ribadito: “Se c’è qualcuno che dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, anche solo per dire che si tratta di una bufala, questa è la moglie di Riccardo Fogli. Perché le chiacchiere non vengono fuori dal niente. Io proteggerei il mio mettendoci la faccia […] la sua assenza in TV pesa più di un macigno”.