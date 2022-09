Il 2022 sarà ricordato per l’anno delle separazioni celebri nel mondo dello spettacolo. Una miriade di coppie, tra cui alcune ‘storiche’ e ‘insospettabili (vedi Francesco Totti e Ilary Blasi), si sono lasciate. Gli ultimi in ordine di tempo ad essersi detta addio sono stati Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice e l’imprenditore, lungo la giornata di lunedì 27 settembre, hanno diramato un comunicato ufficiale e hanno reso noto che il loro matrimonio è giunto al capolinea. Toni pacati e rassicuranti, che hanno evidenziato che la rottura è avvenuta consensualmente e senza particolari scossoni. Ma che cosa ha portato il legame a sfilacciarsi? Quali sono le cause che si celano dietro al fallimento sentimentale?

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, storia finita: le tappe della crisi

Per anni il gossip nostrano ha mormorato di una presunta cristi tra Alessia e Paolo. Chiacchiere, principalmente. Poi è arrivata la pandemia, con il relativo lockdown. Per Calabresi e la conduttrice un periodo difficile sul fronte sentimentale. Lei stessa ha confidato di aver avuto problemi con il marito che aveva deciso di trascorre il lockdown dormendo a casa di sua nonna.

Finita la quarantena forzata, Dagospia, il medesimo sito che per primo ha lanciato lo scoop su Totti e Noemi, ha lanciato la bomba: la Marcuzzi e Stefano De Martino hanno avuto una tresca ed è anche per questo che Belen ha lasciato il conduttore campano. La ‘Pinella’ e l’ex allievo di Amici hanno smentito, Dagospia non ha mai fatto marcia indietro. In quel periodo si è pure sussurrato che Alessia e Calabresi Marconi fossero in procinto di dirsi addio. Alla fine, però, dopo mesi di silenzio, sono riapparsi insieme. La coppia ha resistito.

Intanto Dagospia, dopo l’annuncio della separazione, è tornato a rivendicare il proprio scoop. “Anche le corna maturano! Due anni dopo il Dago-Scoop sulla tresca con De Martino, Alessia annuncia la fine del matrimonio”, ha scritto ieri il portale diretto da Roberto D’Agostino.

Si arriva al 20 aprile 2021, tutto sembrava essere stato superato: Alessia e Paolo sono spuntati su Instagram radiosi, con lei che ha dedicato al compagno un post zuccheroso. Anche in occasione del 49esimo compleanno della Marcuzzi, l’11 novembre 2021, tanto miele e una festa in cui i due coniugi hanno mostrato complicità. Eppure qualcosa, sotterraneamente, non andava.

Si giunge al luglio 2022. La ‘Pinella’, chiacchierando con il magazine Oggi, ha lasciato intendere che con Marconi s’erano create distanze. “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla”, spiegava la conduttrice. Dichiarazioni tra le cui righe c’era più di un avvisaglia su come si sarebbe evoluta la love story.

L’ultimo colpo di coda risale all’1 agosto 2022, con la coppia che è emersa assieme e affiatata sui social. Questa è stata l’ultima foto dei due. Poi, infatti, è calato il silenzio rotto dal comunicato di ieri: addio, the end.