Alessia Marcuzzi vicina a Chiara Ferragni. Photoshop? “Gli sono grata”

Alessia Marcuzzi chiama in causa Chiara Ferragni: messaggio condiviso. La conduttrice poi smentisce alcuni giornalisti: “Sono grata a Photoshop”

Alessia Marcuzzi nel segno dell’ironia. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, nelle scorse ore, ha fatto apparire sui suoi profili social uno scatto visibilmente ritoccato. Una classica caricatura in cui spuntano dei glutei abnormi. Il gesto, pervaso da un eloquente sarcasmo, è stato indirizzato agli haters che un giorno sì e l’altro pure si scatenano sotto alle sue foto sussurrando cattiverie. Attenzione però: non dite che Alessia sta combattendo una crociata contro le istantanee ritoccate. Tutt’altro, visto che Photoshop lo usa, come lei stessa ha ammesso. Tuttavia il discorso è un altro: a chi giova tanto astio diffuso via social? La Marcuzzi, sul tema, ha anche chiamato in causa Chiara e Valentina Ferragni, recentemente raggiunte dagli odiatori seriali e protagoniste di un appello alle donne, in cui hanno auspicato maggior solidarietà femminile.

“Concordo in pieno con Chiara e Valentina Ferragni.”

“Rispondo a qualche giornalista che ha scritto che sto facendo una battaglia contro Photoshop, postando una serie di foto buffe ritoccatissime”, scrive Alessia in una Stories Instagram, “In realtà la mia è una presa in giro per gli haters, prevedendo e beffeggiando alcuni loro commenti davvero assurdi. Io Photoshop lo uso e gli sono grata”. La Marcuzzi redige una seconda Stories spiegandosi più dettagliatamente e virando sulla solidarietà femminile: “La mia è davvero una beffa. A me alcuni commenti fanno davvero ridere per la loro assurdità”. La conduttrice sottolinea poi che lei sghignazza perché è “grande, grossa e strutturata”, tuttavia i giovani potrebbero essere più fragili sulle critiche social. “Ma che goduria si prova nell’insultare? E poi noi donne, noi che siamo delle creature meravigliose. Ma quanto potremmo essere più belle e sicure di noi se imparassimo a supportarci e a tenderci la mano? Concordo in pieno con Chiara e Valentina Ferragni.”

Chiara Ferragni insultata per strada: l’appello al mondo femminile

La vicinanza a Chiara e Valentina Ferragni arriva dopo gli insulti che le due sorelle hanno recentemente ricevuto sui social e addirittura nella vita reale. La moglie di Fedez, pochi giorni fa, ha descritto uno spiacevole fatto capitatole per strada dove una mamma, in compagnia di sua figlia, l’ha insultata. Proprio in quell’occasione l’influencer ha lanciato un appello al mondo femminile: “Sosteniamoci a vicenda. Insieme possiamo fare la differenza.”