Alessia Marcuzzi in bikini: Francesco Monte commenta, L’Isola scordata

Alessia Marcuzzi, bikini mozzafiato a 45 anni: Francesco Monte ‘batte un colpo’ per la conduttrice. Il cannagate e L’Isola delle polemiche sono lontani…

Alessia Marcuzzi continua a dare chicche ai suoi follower Instagram, non lesinando su scatti in bikini mozzafiato. D’altra parte l’estate bollente del 2018 stimola a indossare il costume e a rifugiarsi al mare. Così la 45enne di Roma si mostra in tutta la sua florida bellezza e fa incetta di apprezzamenti e complimenti per la sua forma invidiabile. Certo non manca qualche malalingua, ma pazienza. Intanto sotto il suo ultimo bollente post in cui è apparsa sulla battigia con un due pezzi rosso fuoco, si è fatto vivo un estimatore speciale. Chi? Francesco Monte. Esatto, l’ex tronista nonché ex fidanzato della chiacchieratissima Cecilia Rodriguez che nella scorsa stagione de L’Isola dei Famosi ne ha viste delle belle e ne ha vissute di tutti i colori insieme ad Alessia a proposito del famigerato canna-gate…

Francesco Monte e il bikini di Alessia: “Aleeeeeeeeeee….”

Oggi paiono lontani i tempi del canna-gate, il caso che ha trasformato L’Isola dei Famosi 2018 in una polveriera. Da una parte Eva Henger, dall’altra Monte, accusato dall’attrice ungherese di aver fumato marijuana durante il reality. In mezzo Alessia Marcuzzi che ha rischiato di finire sull’orlo di una crisi di nervi, complice anche la guerra che Striscia la Notizia le ha scatenato contro. Ma il passato è passato e oggi è tempo di mare, relax e riposi su spiagge cocenti. Ed è anche tempo di ‘battere un colpo’, come quello battuto dall’ex tronista per la conduttrice. Infatti sotto all’ultimo scatto da urlo della Marcuzzi (qui la foto), Francesco ha scritto un felice “Aleeeeeeeeeeeeee…”, con al seguito una bella faccina che le spedisce un bacino. Le polemiche honduregne sono lontane, il presente è baciato dal sole e il futuro, quello di Alessia, sussurra Iene…

La conduttrice romana torna a condurre Le Iene

La Marcuzzi tornerà al timone del programma di Italia 1. Non una novità per lei, visto che a Le Iene era già stata conduttrice in passato. Per lei si tratta infatti di un ritorno a casa: ha presentato il format già anni fa, dal 2000 al 2005, subentrando all’epoca a Simona Ventura.