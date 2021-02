Alessia Marcuzzi al timone di uno storico programma Mediaset: il gossip

Alessia Marcuzzi è tornata alla conduzione de Le Iene martedì scorso, al fianco di Nicola Savino. Presto rivedremo in tv anche l’Isola dei Famosi, ma stavolta a condurre non ci sarà lei che, a quanto pare, sarà impegnata con un altro programma di Canale 5.Di cosa si tratta? Dello storico programma Scherzi a parte. Un ritorno graditissimo quello della trasmissione, in onda dopo ben 15 anni. A riportare la notizia il portale BubiBlog.it che, intanto, si è chiesto se la bionda condurrà da sola o in compagnia.

L’ultima edizione della trasmissione è andata in onda tre anni fa. In quell’occasione, al timone del programma c’era Paolo Bonolis. Si ricordano anche le altre edizioni condotte da Massimo Boldi e Diego Abbatantuono. A lanciare questa bomba è stato il giornalista ed esperto di gossip Santo Pirrotta, ospite del programma Ogni Mattina di Adriana Volpe su Tv8. Non ci resta che attendere per scoprire i prossimi sviluppi!

La polemica sulla presunta raccomandazione della Marcuzzi a Carlotta Dell’Isola

Di recente la Marcuzzi si è trovata al centro del clamore mediatico anche per un’altra questione. La conduttrice ha dovuto dare spiegazioni sulla presunta raccomandazione a Carlotta Dell’Isola per andare al Grande Fratello Vip. Delle “accuse” che la Marcuzzi ha respinto da subito, spiegando di aver stretto effettivamente un rapporto con Carlotta dopo Temptation Island, ma di non c’entrare nulla con la sua partecipazione al Gf Vip: “Io che ho raccomandato Carlotta? Ma la follia. Ho conosciuto Carlotta a Temptation Island, non l’avevo mai vista prima. Finito tutto, le ho scritto su DM perché mi faceva ridere e ci siamo viste. È stata chiamata al GFVip indipendentemente da me. Ma chi è che che racconta ste buffonate?”.

La conduttrice ha sempre fatto il tifo per Carlotta che è stata eliminata prima della finale. In compenso, però, la Dell’Isola ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Nello.

A parlare della presunta raccomandazione di Alessia Marcuzzi era stata Sofia Calesso, anche lei ex protagonista di Temptation Island. La Calesso aveva rilasciato un’intervista a Più Donna doveva aveva raccontato che Carlotta aveva conosciuto la Marcuzzi prima del reality, tramite l’ex Francesco Facchinetti.

A detta di Sofia, non le è andato giù di non essere stata scelta per entrare nella casa solo per una questione di conoscenze. Delle dichiarazioni molto forti che, secondo la Calesso, avrebbe voluto fare anche altre persone: “Questo non lo penso solo io ma anche altri della mia edizione, ma non hanno il coraggio di parlare”.