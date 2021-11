Alessia Marcuzzi al posto di Bianca Guaccero: novità in Rai, il gossip

By

Le ultime indiscrezioni sul ritorno in televisione de La Pinella

Continua a far chiacchierare l’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset. Negli ultimi mesi la conduttrice 48enne ha ricevuto diverse proposte lavorative, da molteplici emittenti televisive, ma per il momento ha preferito mantenersi lontana dal piccolo schermo. La Pinella si sta dedicando alla famiglia e ai progetti imprenditoriali e social prima di ricevere l’occasione giusta.

Stando a quanto riporta, però, il settimanale Nuovo Alessia Marcuzzi sarebbe a un passo dalla Rai. Pare che la bionda presentatrice abbia ricevuto un’offerta per un format che andrà in onda su Rai Due. Da settembre 2022 la Marcuzzi potrebbe approdare nel pomeriggio della seconda rete Rai con un programma firmato dallo storico autore de I Fatti Vostri Michele Guardì.

Alessia Marcuzzi verso Rai Due

Ad oggi non si conoscono i dettagli di questa nuova trasmissione che dovrebbe condurre Alessia Marcuzzi. Pare, però, che lo show molto probabilmente prenderà il posto di Detto Fatto di Bianca Guaccero. Da tempo il factual show nato con Caterina Balivo deve far fronte a un evidente crollo degli ascolti tv. Sembra che la cancellazione del programma pomeridiano sia sempre più vicina, a partire dalla prossima stagione televisiva.

Alessia Marcuzzi è pronta a un decisivo cambio di rotta dopo l’addio a Mediaset dove ha lavorato per 25 anni con un ruolo da protagonista? Per l’ex compagna di Francesco Facchinetti si parla, inoltre, di un coinvolgimento anche nella nuova edizione del Festival di Sanremo, guidata per la terza volta consecutiva da Amadeus.

Il futuro di Bianca Guaccero

Che ne sarà invece di Bianca Guaccero? In vista di un’eventuale chiusura di Detto Fatto la conduttrice pugliese potrebbe approdare al timone di un altro tipo di spettacolo. Del resto in passato Bianca ha già condotto il Festival di Sanremo nel 2008, Napoli prima e dopo nel 2014, Battiti Live nel 2016 e Una storia da cantare nel 2019.

Di sicuro tornerà a recitare: la diretta interessata ha annunciato che presto riapparirà sul set della seconda stagione di Fino all’ultimo battito, la fiction che la vede protagonista insieme a Marco Bocci e Violante Placido.