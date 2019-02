Alessia Marcuzzi accusata di preferire Soleil all’Isola: la risposta della conduttrice

Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi ha una preferenza per Soleil Sorgè?

C’è chi pensa che Alessia Marcuzzi all’Isola dei famosi abbia una preferenza per Soleil Sorgè o che faccia in modo di proteggerla durante le puntate. Due cose sono ormai evidenti in questa edizione 2019 del reality show. La prima è che l’arrivo di Soleil ha movimentato decisamente le dinamiche nel gruppo, fomenta scontri e sa provocare le persone per farle arrivare al limite della pazienza. La seconda è che proprio per questo suo atteggiamento non sta piacendo molto al pubblico. C’è sempre chi fa il tifo per lei, e per Jeremias Rodriguez chiaramente, ma la maggior parte del pubblico sembra schierata contro Soleil all’Isola. Questo almeno si evince leggendo i commenti sui social network.

Isola 2019, piovono accuse per Alessia Marcuzzi: “Come mai è così protetta Soleil?”

Soleil è stata al centro anche di una polemica che è stata spenta da Alessia parlando di questione di inquadrature. Ci riferiamo alla prima volta in cui è diventata leader e ci sono state le accuse alla redazione di averla agevolata alla prova del fuoco contro Aaron. Polemiche simili sono arrivate anche dopo la scoppiettante settima puntata di ieri. La conduttrice potrebbe aver speso una parola di troppo, secondo alcuni, nei confronti di Soleil. E infatti sul suo profilo Instagram, tra i tanti commenti, è spuntato anche questo: “Ma qualcuno si domanda come mai nessuno sopporta Soleil nell’Isola? E come mai è così protetta dalla Marcuzzi e da tutta la produzione?”.

Alessia Marcuzzi protegge Soleil? La risposta della conduttrice dell’Isola

Alessia ha letto il commento e ha deciso di rispondere in maniera decisa: “Guarda io faccio quello che mi pare e non mi comanda nessuno. Quello che dico in onda è quello che mi viene in mente sul momento. Il mio pensiero può piacerti o no ed è giusto che sia così, ma non parlarmi di proteggere qualcuno perché a me non viene in tasca nulla. Notte”. Nessuna preferenza né tanto meno una protezione nei suoi confronti. Soleil Sorgè all’Isola dei famosi non viene agevolata in alcun modo, o almeno non da Alessia Marcuzzi.