Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi conduttrice: cosa hanno fatto Simona Ventura e Filippo Bisciglia

Ormai non è una novità: Alessia Marcuzzi è stata scelta da Maria De Filippi come conduttrice di Temptation Island Vip. La presentatrice romana ha preso il posto di Simona Ventura che, dopo aver condotto con successo la prima edizione, è tornata in Rai. Ma come ha reagito Super Simo a tale notizia? Si è forse sentita con la collega come accade spesso in questi casi quando c’è un passaggio di testimone? Ebbene, niente di tutto questo: la Ventura non ha scritto alcun messaggio ad Alessia, come svelato dalla Marcuzzi in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Le due non si sono sentite in alcun modo e – almeno per il momento – l’ex di Francesco Facchinetti non ha ricevuto l’in bocca al lupo di Simona.

Alessia Marcuzzi a Temptation Island Vip: nessun messaggio da Simona Ventura

“Se ci siamo sentite io e Simona Ventura? No, non è capitato”, ha ammesso Alessia Marcuzzi, impegnata in queste settimane con le registrazioni delle puntate di Temptation Island Vip. La 46enne ci ha però tenuto a sottolineare l’ottimo lavoro svolto dalla Ventura lo scorso anno, quando nel cast della trasmissione c’erano l’ex marito Stefano Bettarini e la nuova fidanzata Nicoletta Larini. “È stata brava: è stata carina con Nicoletta, la compagna di Bettarini. Un’ulteriore conferma che la complicità tra donne è fondamentale”, ha sottolineato la Marcuzzi. Dopo l’Isola dei Famosi alla quale ha preso parte come concorrente la Ventura, il rapporto tra Alessia e Simona si è deteriorato. Le due si sono punzecchiate a mezzo stampa e da allora non hanno più lavorato insieme.

Temptation Island Vip: il gesto di Filippo Bisciglia per Alessia Marcuzzi

Se con Simona Ventura non c’è stato alcun contatto, diversa è la situazione tra Alessia Marcuzzi e Filippo Bisciglia, da cinque anni conduttore della versione nip di Temptation Island. “Ci siamo mandati messaggini pieni di cuoricini, perché io lui ce l’ho nel cuore: era nel mio primo gruppo di ragazzi al Grande Fratello 6, il primo condotto da me, l’edizione vinta da Augusto De Megni”, ha confidato la Marcuzzi.