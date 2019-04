Alessia Mancini ritocchini e critiche sull’età: la conduttrice risponde a tutti

Alessia Mancini rifatta? La conduttrice risponde a chi le ha detto che ha gonfiato le labbra e che ha più rughe

Alessia Mancini ha soddisfatto la curiosità di alcuni suoi follower, che le hanno chiesto se recentemente ha fatto degli interventi di chirurgia estetica. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non fugge mai e ha dato una risposta precisa su Instagram a chi le ha detto di aver notato le sue labbra molto più gonfie: “Veramente no. La curiosità va sempre assecondata”. Non si è arrabbiata nemmeno quando le hanno detto poco carinamente che l’età avanza: “Preferisco avere qualche ruga, ma non rinuncerei mai un giorno ai miei ‘anta’. Certo, potrei anche usare Photoshop, ma poi se mi dovessi incontrare per strada, nemmeno riusciresti a riconoscermi”.

Novità per Alessia Mancini: la confessione ai suoi fan, ecco cosa farà

Si accetta così com’è. Anche perché non ha bisogno di cambiare proprio nulla! All’Isola l’abbiamo vista senza trucco e ha dimostrato di essere bella anche al naturale… così come il marito Flavio Montrucchio, che le aveva fatto una sorpresa in Honduras. Voi amanti del gossip ricorderete sicuramente benissimo il loro lungo “bacio acquatico”! Alessia, adesso, sta dando una svolta alla sua vita con un nuovo impegno lavorativo: “Avevo detto che c’erano novità in arrivo – ha scritto su Instagram -. Ho cominciato dai capelli!”.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, nuovi progetti insieme? Arriva la risposta su Instagram

Dove vedremo di nuovo Alessia Mancini? A Guess my Age ha annunciato che sarà presente su Tv8. Non dovrebbe esserci nessuna collaborazione col marito e non sarà nemmeno al timone de La sai l’ultima, come ha spiegato su Instagram: “Credo proprio che si tratti di una bufala. L’unica cosa che posso confermare è che a maggio sarò in onda su Tv8”. Flavio Montrucchio è attualmente impegnato con la trasmissione Primo Appuntamento.