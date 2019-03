Flavio Montrucchio presto in TV con Alessia Mancini? L’indiscrezione

Flavio Montrucchio in TV con una sit-com insieme ad Alessia Mancini? L’indiscrezione: “Qualcosa bolle in pentola”

Alessia Mancini, dopo la sua partecipazione a l’Isola dei famosi, potrebbe di nuovo ritornare in TV. A far trapelare quest’indiscrezione, oggi, è stato il marito Flavio Montrucchio in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. L’attore, impegnato della promozione del suo ultimo programma televisivo (“Primo Appuntamento”, in onda su Real Time) ha confessato di avere un sogno, ovvero: quello di lavorare insieme alla moglie e realizzare una sit-com con loro due come protagonisti. Ripercorrendo i momenti più belli della sua carriera, difatti, Montrucchio ha dichiarato: “Mi manca solo una sit-com con mia moglie, mi piacerebbe lavorare con lei e qualcosa, forse, bolle in pentola”.

Flavio Montrucchio presenta Primo Appuntamento: dal Grande Fratello al primo programma come presentatore unico

Ne è passato di tempo da quando Flavio Montrucchio, con i suoi occhi e il suo bell’aspetto, aveva fatto sognare il pubblico del Grande Fratello. Adesso, per la prima volta, l’attore avrà l’opportunità di condurre un programma tutto suo (dove sarà lui l’unico presentatore). “A Primo Appuntamento sarò un Cupido ironico e moderno e, con me, a mettersi in gioco ci saranno persone di ogni orientamento, dai venti a settant’anni” ha spiegato. “Mi fa piacere che abbiano pensato a me dopo Gabriele Corsi, lo stimo”.

Flavio Montrucchio cambia lavoro: non vuole più fare l’attore

Fino ad ora abbiamo continuato a riferirsi a Flavio Montrucchio usando il termine “Attore”. In realtà, dopo l’ultima intervista a Verissimo, sarebbe più corretto parlare di lui come “Aspirante conduttore”. Dopo il teatro e gli anni trascorsi sul set di Centro Vetrine, infatti, l’ex gieffino si è detto pronto ad intraprendere un’altro percorso, quello di presentatore appunto. A giudicare da ruolo ottenuto oggi, dunque, possiamo dire che Flavio Montrucchio sta riuscendo bene nella sua impresa.