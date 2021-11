Alessia Mancini dimessa dall’ospedale: “Avevo un tumore benigno, grosso”

Alessia Mancini ha raccontato su Instagram perché è stata operata. La showgirl è stata dimessa dall’ospedale e oggi è già a casa, dopo un ricovero di due giorni. Ha fatto una diretta su Instagram per rispondere alle domande dei fan, che si sono molto preoccupati per lei e non le hanno fatto mancare affetto e sostegno. Per questo lei ha voluto ringraziarli di cuore per la vicinanza, anche nei giorni dopo l’operazione visto che la convalescenza la costringe a stare a riposo. Lei non è abituata, ha spiegato, a stare ferma, ma la ferita dell’intervento dovrà guarire prima di rimettersi in moto.

Ha passato la giornata sul divano, con smartphone e telecomando a portata di mano. Ne ha approfittato quindi per fare una diretta e rispondere a qualche domanda anche, tra cui quella sull’intervento. Le hanno chiesto il motivo dell’operazione e così lei ha spiegato:

“Avevo un mioma all’utero, un tumore benigno diventato molto grosso come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male. Era in una posizione scomoda”

La posizione della massa ha costretto i medici a intervenire con un taglio, mentre una sua compagna di stanza ha potuto fare la laparoscopia. I tempi di recupero sarebbero stati diversi, invece adesso avverte dolore alla ferita dovuto ai punti, come quelli per un cesareo. Un po’ tirano ma è anche normale, essendo i primi giorni. Alessia Mancini dopo l’operazione ha intenzione di rimettersi alla svelta, anche perché non ama stare con le mani in mano. Al momento Flavio Montrucchio, che l’ha sostenuta in ospedale, si sta occupando della casa e dei bambini. E si prende cura anche di lei, naturalmente.

Lei sente di stare meglio già oggi, è contenta di essere già a casa ed è certa che le cose potranno solo migliorare nei prossimi giorni. Il motivo dell’operazione di Alessia Mancini avrà preoccupato qualche suo fan, ma si trattava comunque di tumore benigno e inoltre lo ha rimosso non appena ha iniziato a dare problemi. Continuerà di sicuro ad aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute nei prossimi giorni. Infine, ha ricordato che è importante fare prevenzione, lei sapeva di avere questo mioma e lo teneva sotto controllo da anni.