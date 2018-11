Alessia Macari a Vieni da me snobba Mara Venier e su Bettarini dice: “È cattivello!”

Alessia Macari ospite di Caterina Balivo non parla di Mara Venier e ricorda l’avventura con Stefano Bettarini

In attesa della finale del Super Torneo di Tale e Quale Show, Alessia Macari è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. La Ciociara si è sottoposta al gioco delle emoticon, dove bisogna dare una faccina a determinati personaggi. Tra quelli preparati per la Macari c’erano davvero tutti: dal pigmalione Paolo Bonolis a Carlo Conti, passando per Stefano Bettarini, Gerry Scotti, Vladimir Luxuria, Giorgio Panariello, Loretta Goggi, fino ad arrivare a Filippo Bisciglia. Insomma tutti quelli che hanno lavorato con la Macari tranne Mara Venier, che ha lo scorso settembre ha chiamato Alessia come valletta di Domenica In. Ma dopo cinque puntate la 25enne è stata sostituita da Fiorenza D’Antonio. E, nonostante l’annuncio di un ritorno da parte di zia Mara, Alessia non è più apparsa nel contenitore domenicale. Non solo: su Instagram si è mostrata intenta a guardare Domenica Live di Barbara d’Urso. Insomma è chiaro che è successo qualcosa di grave tra la soubrette e la Venier ma al momento le bocche delle dirette interessate sono ben cucite. Quando uscirà a galla la verità?

Alessia Macari: “Stefano Bettarini non si fa più sentire”

Se per Bonolis, Scotti, Panariello, Goggi e Luxuria, Alessia Macari ha usato emoticon carine diversa è stata la situazione quando Caterina Balivo ha menzionato Stefano Bettarini. L’ex marito di Simona Ventura ha condiviso con la Ciociara l’esperienza alla prima edizione del Grande Fratello Vip. All’epoca si parlava di un presunto flirt tra i due anche se non c’è mai stato nulla di concreto. “Per lui l’emoticon cattivella, non mi chiama più, non si fa sentire più”, ha confidato Alessia. E quando la Balivo ha fatto presente che Bettarini è oggi fidanzato con Nicoletta Larini, la Macari ha così replicato: “Ma siamo amici, è come uno zio per me”. Stefano correrà presto ai ripari?

Vieni da me: Alessia Macari fa chiarezza sul matrimonio

A Vieni da me Alessia Macari ne ha approfittato pure per fare chiarezza sulla storia con il suo attuale fidanzato, il calciatore Oliver Kragl. Quest’ultimo ha fatto la proposta di matrimonio più di un anno fa ma i preparativi non sono mai iniziati. “Siamo giovani, c’è tempo”, ha assicurato Alessia, che ha scacciato via le voci di una presunta crisi con il tedesco. Per amore la Macari fa la spola tra Roma, città dove lavora, e Foggia, dove gioca Kragl.