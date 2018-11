Alessia Macari non torna a Domenica In e si fa vedere mentre guarda la d’Urso

Perché Alessia Macari non è più tornata a Domenica In da Mara Venier

Alessia Macari non è tornata a Domenica In. La Ciociara doveva tornare nella puntata in onda l’11 novembre, come anticipato da Mara Venier, ma alla fine si è ripresentata Fiorenza D’Antonio. Un mistero che nessuno ha per il momento risolto: né la conduttrice ne l’ex protagonista di Avanti un altro hanno fatto chiarezza. Intanto Alessia si è mostrata sui social network mentre guarda Domenica Live, il programma di Barbara d’Urso rivale di Domenica In. Ebbene sì, in una storia di Instagram – come potete vedere più in basso – l’italo-irlandese si mostra sul letto mentre gioca con i suoi amati cagnolini. In sottofondo il rumore della tv e l’immancabile sigla della trasmissione domenicale di Canale 5.

Alessia Macari ai ferri corti con Mara Venier e Domenica In?

Il filmato di Alessia Macari risale alle 15 del pomeriggio, dunque non ha girato su Domenica Live quando è finito Domenica In (il format di Mara Venier termina alle 17, un’ora e mezza prima di quello di Barbarella). La Macari stava forse facendo del semplice zapping? O ha deciso di tornare a seguire Domenica Live, dove in passato ha lavorato? Alessia è stata infatti per molti anni opinionista di Barbara d’Urso, prima di passare in Rai con Tale e Quale Show e Domenica In.

Alessia Macari troppo impegnata con Tale e Quale Show?

E a proposito di Tale e Quale Show, Alessia Macari è tornata nel varietà di Carlo Conti per gareggiare nel Super Torneo dei campioni. Le imitazioni sono così impegnative che per il momento Alessia ha scelto di dedicarsi solo a quelle? Non è escluso infatti che la Macari possa tornare a Domenica In solo dopo la fine di Tale e Quale, prevista per il prossimo 23 novembre. Insomma, non resta che attendere…