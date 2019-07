Alessia Macari rifiuta Temptation Island Vip e punta a Sanremo

Alessia Macari e il marito Oliver Kragl hanno rifiutato Temptation Island Vip

Importanti rivelazioni di Alessia Macari a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha confidato di aver rifiutato con il marito Oliver Kragl di partecipare a Temptation Island Vip. Una proposta che la coppia ha trovato interessante ma alla quale ha dovuto rinunciare a causa degli impegni lavorativi del tedesco. Oliver è infatti un calciatore professionista e durante le settimane di registrazione del programma è in ritiro con la sua squadra di calcio. Alessia si accontenta dunque di guardare lo show da casa: la Macari non si perde neppure una puntata del format prodotto da Maria De Filippi!

Alessia Macari si dedica alla musica e punta a Sanremo

“Io farei Temptation Island Vip per divertimento, non mi fa paura. Ma per noi è impossibile farlo visto il lavoro di Oliver”, ha ammesso Alessia Macari nel corso dell’intervista radiofonica. Dopo un periodo trascorso in Puglia, Alessia e Kragl si sono ora spostati a Benevento, dove l’attaccante disputerà la prossima stagione calcistica. Al di là di Temptation Island Vip, la Macari spera presto di affermarsi nel mondo della musica. Di recente ha pubblicato il suo primo singolo – scritto in collaborazione con l’ex di Amici Alessio Bernabei e Mario Fanizzi- Cambiamo continente. “Mi sto concentrando molto sulla musica e spero di fare presto Sanremo. A 18 anni, prima di approdare in tv, ho partecipato ad Area Sanremo ma sono stata scartata. All’epoca avevo presentato un canzone un po’ antiquata. Ora sono pronta”, ha dichiarato la 26enne.

Alessia Macari vuole continuare a lavorare in televisione

Non solo musica, Alessia Macari vuole continuare a lavorare pure in televisione. Dopo Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, la giovane sogna di condurre un programma calcistico che sia informativo ma allo stesso tempo divertente. Al contrario non è tra i progetti di Alessia la possibilità di sbarcare all’Isola dei Famosi. “Se non mangio divento cattiva e poi non so fare niente in mezzo alla natura, non so aprire neppure un cocco”, ha confessato.