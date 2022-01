Alessia Macari sta per partorire e un uomo la terrorizza: “Lasciami in pace!”

Ultimi giorni di gravidanza nel terrore per Alessia Macari. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip è finita di nuovo nel mirino di un vecchio stalker che già in passato non le ha fatto dormire sonni tranquilli. La Ciociara di Avanti un altro è prossima al parto: entro il 9 gennaio nascerà la sua bambina, frutto del grande amore con il marito, il calciatore Oliver Kragl.

Nelle storie Instagram Alessia Macari ha condiviso il pesante messaggio del suo hater. Un messaggio in cui l’uomo minaccia la soubrette di colpirla con un martello in modo da lasciarla paralizzata. “Ti cavo gli occhi dalle orbite” è solo la frase “migliore” di un lungo commento pieno di insulti e brutte parole che fanno rabbrividire.

“Pensavo fosse sparito… dopo tre denunce sta ancora sui social. Mi hai terrorizzato da marzo, lasciami in pace!”, ha scritto Alessia Macari su Instagram. “Dopo averlo bloccato ancora continua, dov’è la famiglia di quest’uomo?”, ha aggiunto la 28enne, che è quindi passata alle vie legali per risolvere la questione.

L’ex concorrente di Tale e Quale Show ha ammesso che al momento non può fornire ulteriori dettagli visto che ha denunciato più volte alle forze dell’ordine ma spera che la faccenda possa essere risolta al più presto da chi di dovere.

La gravidanza di Alessia Macari

In questo periodo così delicato Alessia Macari può contare sul sostegno del marito Oliver Kragl, che non l’ha mai lasciata sola, e i suoi follower. Durante la gestazione la showgirl ha stretto ancora di più il legame con i suoi fan, rispondendo più volte alle domande dei più curiosi.

Ad oggi non è chiaro come Alessia Macari e Oliver Kragl chiameranno la loro bambina. L’ex gieffina ha confidato che la piccolina avrà un nome particolare, fuori dal comune, e verrà mostrata sui social network senza alcun problema.

La Macari ha inoltre anticipato che non allatterà la sua bambina e che opterà per l’allattamento artificiale. Una scelta che ha fatto storcere il naso a più di qualche mamma mentre altre hanno appoggiato la decisione di Alessia. In più quest’ultima ha confessato che nei nove mesi ha fatto l’amore con il marito con regolarità. Il pancione non ha frenato in nessun modo i bollenti spiriti della coppia…