Alessia Macari incinta e senza freni: “Fare l’amore in gravidanza è…”

Primo figlio in arrivo per Alessia Macari. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip è incinta del marito Oliver Kragl, sposato nel 2019. La coppia ha aspettato prima di mettere su famiglia per godersi un po’ il matrimonio ma oggi è più felice che mai. Alessia è al quarto mese di gravidanza e ad oggi non sa ancora se è in attesa di un maschietto o di una femminuccia.

Il sesso del bebè verrà svelato a settembre, con un gender reveal party, una festa americana che ormai ha preso piede anche in Italia. Il baby Kragl nascerà a gennaio: se sarà femmina molto probabilmente si chiamerà Sia mentre se sarà maschietto si sta valutando il nome Maui. Alessia Macari ha rivelato di amare molto i nomi particolari, strani, del tutto fuori dal comune.

Intanto l’ex Ciociara di Avanti un altro ha dichiarato al settimanale Nuovo che la passione con il suo Oliver Kragl non è di certo diminuita mentre il pancione cresce. Alessia Macari ha confidato:

“È anche più bello fare l’amore in dolce attesa. Con la gravidanza non finisce certo la vita di coppia. Insomma, deve esserci sempre passione…”

Dunque, nonostante la gravidanza Alessia Macari e Oliver Kragl non rinunciano a coccole ed effusioni bollenti sotto le lenzuola… Intanto aumentano le voglie: la 27enne ha ammesso di desiderare di continuo le mozzarelle. In più consuma regolarmente a pranzo e cena pasta e pane.

Un’alimentazione diversa che non sembra però pesare più di tanto sul fisico di Alessia Macari, che ad oggi ha messo su solo tre chili. In cucina, quindi, la showgirl non intende privarsi proprio di nulla…Certo, le nausee non mancano ma a detta della Macari ne vale la pena per un dono così prezioso come un figlio.

Di recente Alessia Macari ha fatto sapere che non intende allattare il suo primogenito. Il motivo? La giovane ha chiarito che non le piace e non è intenzionata a farlo. Una scelta che ha scatenato le polemiche visto che è risaputo che il latte materno apporta innumerevoli benefici ad un neonato.

Alessia Macari ci ha tenuto a precisare che lei non è stata allattata e non ha avuto particolari problemi durante la crescita. Ergo, intende seguire la strada percorsa quasi trent’anni fa dalla madre, con la quale oggi ha un ottimo rapporto.