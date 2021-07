Alessia Macari, gravidanza: “Perché non allatterò”. Scoppia la polemica

Alessia Macari, ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 ed ex Ciociara del quiz show Avanti un Altro!, nei giorni scorsi ha annunciato di aspettare il suo primo figlio. La soubrette è sposata dal 2019 con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl ed è al settimo cielo per la cicogna in volo. Di recente, via social, ha esaurito alcune curiosità dei suoi numerosi fan. Una confessione ha innescato una polemica: Alessia ha dichiarato che non vuole allattare e che quindi non lo farà. Nessun problema fisico, semplicemente una scelta personale. Da qui i biasimi di alcuni utenti a cui la 27enne ha controreplicato per le rime.

“Beato il bimbo che dovrai allattare”, le ha scritto un ‘seguace’, in riferimento alla sua prosperosità. La Macari ha preso la palla al balzo per chiarire un punto relativo alla maternità che l’attende. “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”, ha chiosato. Viva la schiettezza! Tuttavia, la presa di posizione della giovane ha fatto sbocciare una cascata di critiche che hanno portato la stessa soubrette ad intervenire nuovamente sulla questione. “Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene. Chi giudica fa schifo”, ha tuonato Alessia, spegnendo sul nascere le polemiche e lasciando intendere che sulla questione non tollererà altri giudizi maligni.

Alessia Macari: i kg presi e il gender reveal party programmato a settembre

Zittiti i mugugni e le malelingue, Alessia ha ripreso a conversare con i suoi fan e a chi le ha detto che la sua prosperosità, in gravidanza, aumenterà ancor più (“Arriverai a un’ottava”) ha risposto così: “Avrò molto di più”.

Capitolo chilogrammi acquisiti: la Macari sabato 31 luglio entrerà nella diciassettesima settimana di dolce attesa e per il momento ha reso noto di aver messo su soltanto un paio di kg.

E il fiocco che appenderà sul portone di casa? Di che colore sarà? Blu o rosa? I curiosi che fremono per sapere se c’è in arrivo una femminuccia o un maschietto dovranno attendere ancora un mesetto. A settembre Alessia e Kragl faranno un gender reveal party, ovvero una festa per comunicare a tutti il sesso del nascituro. Fino ad allora bocca cucita sul tema. Anche sul nome nessun indizio: la Macari ha raccontato di essere in alto mare e di cambiare idea un giorno sì e l’altro pure.