Alessia Macari è incinta e lancia una frecciatina a Belen

Cicogna in volo per Alessia Macari! La soubrette italo-irlandese ha annunciato sul settimanale Chi di essere in dolce attesa. Primo figlio per la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, sposata dal 2019 con il centrocampista del Benevento Oliver Kragl.

Alessia Macari è al quarto mese di gravidanza: per ora non è ancora chiaro se è in attesa di un maschietto o di una femminuccia. La 28enne non ha alcuna preferenza: desidera solo che il bebè sia in perfetta salute. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha spiegato che la scelta di diventare mamma è maturata durante il lockdown.

Al primo tentativo Alessia Macari è rimasta subito incinta, tanto da confessare alla rivista diretta da Alfonso Signorini: “Che bomber mio marito!”. Il piccolo o la piccola Kragl arriverà tra dicembre e gennaio. Prima, però, Alessia e Kragl faranno un gender reveal party, ovvero una festa per comunicare a tutti il sesso del nascituro.

Nell’intervista al magazine la soubrette non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina a Belen Rodriguez, diventata da poco mamma per la seconda volta. A detta dell’ex gieffina la soubrette argentina avrebbe rubato tutti i suoi nomi preferiti quindi al momento non sa ancora come chiamerà il suo primo figlio o figlia.

Alessia Macari ha ammesso:

“Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”

Alessia Macari ha confessato che molto probabilmente se sarà femmina si chiamerà Sia mentre in caso di fiocco azzurro sarà Oliver Kragl a prendere la decisione finale. La Macari ha inoltre confidato il sogno di tornare a lavorare anche con il pancione.

L’ex Ciociara è lontana dal piccolo schermo da tempo: l’ultima esperienza è stata da valletta a Domenica In. Un percorso poco fortunato: dopo poche puntate Mara Venier ha deciso di fare a meno del gioco del tabellone.

Oliver Kragl, chi è il marito di Alessia Macari

Oliver Kragl è nato a Wolfsburg il 12 maggio del 1990 mentre la Ciociara è classe 1993. Il giocatore ha dunque 31 anni ed è alto 180 centimetri. È un calciatore professionista, attualmente impegnato tra le fila del Benevento. Lo sportivo è arrivato in Italia nel 2016, quando è stato acquistato dal Frosinone, squadra che ha poi lasciato per approdare prima al Crotone, poi al Foggia e infine al Benevento. Proprio grazie al club ciociaro ha avuto modo di conoscere Alessia Macari, ex madrina della squadra laziale.