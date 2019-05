Matrimonio a Foggia per Alessia Macari e Oliver Kragl

Alessia Macari e Oliver Kragl si sono finalmente sposati! Il matrimonio tra l’ex Ciociara di Avanti un altro e il calciatore tedesco si è tenuto a Foggia, la città dove i due vivono da tempo per esigenze lavorative. Qui il centrocampista gioca nella squadra locale dal 2018. Alessia l’ha subito seguito e dopo un periodo di convivenza i due hanno deciso di convolare a nozze. L’evento è stato super blindato: la sposa è stata nascosta da alcuni ombrellini per via dell’esclusiva pattuita col settimanale Chi, che pubblicherà un reportage della cerimonia nel numero in edicola mercoledì 22 maggio. I colleghi di Immediato.net sono riusciti però a rubare qualche immagine del matrimonio, come potete vedere nei video più in basso. Lo sposo ha optato per una giacca bianca, abbinata al vestito della sposa. Alessia e Oliver hanno detto sì nella Chiesa dell’Annunciazione.

Alessia Macari vita privata: chi è il marito Oliver Kragl

Oliver Kragl è nato a Wolfsburg il 12 maggio del 1990 mentre la Ciociara è classe 1993. Il giocatore ha dunque 29 anni ed è alto 180 centimetri. È un calciatore professionista, attualmente impegnato tra le fila del Foggia. Lo sportivo è arrivato in Italia nel 2016, quando è stato acquistato dal Frosinone, squadra che ha poi lasciato per approdare prima al Crotone e successivamente al club pugliese. “Mi fa impazzire per come mi tratta, come una principessa. Non sono abituata a questo. Ho avuto storie non facili ma con lui ho visto subito la differenza. Lui mi ha fatto capire che era veramente interessato a me. È un po’ geloso ma va bene che lo sia” ha raccontato Alessia a Domenica Live.