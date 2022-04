Alessia Macari spiega perché la figlia neonata ha già un profilo Instagram

By

È nata a gennaio 2022 la piccola Neveah Kragl, la figlia di Oliver e Alessia Macari, ma può disporre già di un proprio profilo Instagram. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha infatti deciso di aprire un account alla bambina, dove mostra le sue foto più belle, dolci e buffe. A gestirlo è ovviamente la soubrette italo-irlandese che oltre alla tv porta avanti, da anni, l’attività di influencer che è decisamente redditizia.

Una scelta che è stata apprezzata da molti mentre altri hanno storto il naso. Parecchi trovano infatti del tutto inappropriato mostrare degli scatti di una bambina così piccola. Durante un ask su Instagram Alessia Macari ha rivelato il motivo che l’ha spinta a prendere questa decisione: tenere aggiornati i parenti all’estero, che non può vedere regolarmente, sulla crescita di Neveah.

La neonata ha parenti in Irlanda, da parte di madre, e famigliari in Germania, grazie al padre. L’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha spiegato che in questo modo chi vuole bene alla piccola può ammirarla quotidianamente seppur a distanza. Il profilo Instagram di Neveah è privato: si diventa follower solo dopo attenta analisi da parte di mamma Alessia. Al momento l’account conta oltre 3mila seguaci.

Perché si chiama Neveah

Alessia Macari e il marito Oliver Kragl hanno scelto di chiamare la loro primogenita Neveah perché è un nome particolare e internazionale. La soubrette ha ammesso di non amare troppo i nomi comuni. Inoltre Neveah al contrario si legge “heaven”, ovvero “paradiso” in lingua inglese. Tra l’altro Nevaeh è un nome diventato noto nel 2000, quando Sonny Sandoval – leader del gruppo rock americano P.O.D. – battezzò così sua figlia.