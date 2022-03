Alessia Macari, altro dramma: la figlia neonata col Covid

Non c’è pace per l’ex Ciociara di Avanti un altro, che lo scorso gennaio ha dato alla luce la piccola Neveah

Un periodo davvero complicato per Alessia Macari. La soubrette italo-irlandese ha dichiarato su Instagram che la figlia Nevaeh, avuta dal marito Oliver Kragl, ha contratto il Covid-19. La bambina è nata lo scorso gennaio tra alcune difficoltà: poco prima di entrare in sala parto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scoperto di essere positiva al virus. Contagiato pure il calciatore tedesco dell’Avellino, che non è riuscito così a stare accanto alla moglie in questo momento così delicato. Non solo: l’ex Ciociara di Avanti un altro non ha potuto vedere la piccola nei primi giorni di vita. Un grande dolore per la soubrette.

Al momento della nascita Nevaeh era negativa al Coronavirus ma si è contagiata due mesi dopo. Come spiegato da mamma Alessia niente febbre per la sua piccolina ma raffreddore e poca voglia di mangiare e dormire. Ora la situazione pare migliorata: la bambina ha ripreso con l’allattamento artificiale – la Macari ha scelto di non allattare naturalmente suscitando pure qualche polemica – e a riposare con una certa regolarità. La showgirl classe 1993 è stata però costretta a far slittare le prime vaccinazioni previste per la sua primogenita in queste settimane.

La nuova vita da mamma di Alessia Macari

Su Instagram la 28enne ha ammesso di essere piuttosto stanca e provata da questa settimana dura e intensa. Alessia Macari ha confidato che Nevaeh non dorme molto durante il giorno ed è alla continua ricerca di attenzioni e coccole. Al contrario riesce a chiudere gli occhi da mezzanotte fino alle sei del mattino. Pure per questo la Macari – che si è trasferita da poco in Campania per seguire il marito centrocampista – fa poca vita mondana.

Alessia si è detta però molto felice di vivere ad Avellino: una città a suo dire piacevole, con un bel centro storico e dove si mangia benissimo. Lo scorso anno la coppia abitava a Benevento anche se il primo incontro, un vero e proprio colpo di fulmine, è avvenuto quando Kragl giocava a Frosinone. Il matrimonio è stato celebrato nel 2019.