Alessia Macari, perché non è più a Domenica In? Parla Mara Venier

Perché La Ciociara Alessia Macari non è più a Domenica In? Risponde Mara Venier

Alessia Macari, la famosa Ciociara, non fa più parte del cast di Domenica In. Dopo poche puntate l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha lasciato il posto di valletta durante il gioco del tabellone a Fiorenza D’Antonio, seconda classificata a Miss Italia 2018. Cosa è successo dietro le quinte del programma di Mara Venier? Nulla di grave o sospetto come sussurrato da qualcuno. È semplicemente scaduto il contratto di Alessia, che era a tempo determinato. A farlo sapere zia Mara su Instagram, dove ha risposto alle domande dei più curiosi. “Aveva un contratto per 5 puntate”, ha assicurato la conduttrice veneziana, che sta ottenendo un grande successo con il suo ritorno in Rai.

Domenica In: nessuna spiegazione da Alessia Macari

Se Mara Venier non ha avuto problemi a rispondere ai quesiti del pubblico di Domenica In, diverso è stato l’atteggiamento di Alessia Macari. L’ex di Avanti un altro non ha ancora commentato questa novità. E alle domande insistenti dei follower ha preferito tacere. Forse perché troppo impegnata con la sua festa di compleanno? Proprio domenica 21 ottobre, giorno in cui in tv è stata sostituita da Fiorenza D’Antonio, la Cioci ha festeggiato i suoi 25 anni con amici e famigliari, subito accorsi al party della ragazza. Che in realtà è nata il 16 ottobre ma che probabilmente ha avuto occasione di brindare con le persone più care solo in un secondo momento.

Alessia Macari dovrebbe tornare a Tale e Quale Show

Al di là di Domenica In, Alessia Macari dovrebbe ritornare in Rai per il super torneo di Tale e Quale Show. La giovane si è classificata lo scorso anno al settimo posto e non è ancora chiaro se verrà richiamata da Carlo Conti oppure no.