Domenica In, Alessia Macari già esclusa? Arriva Fiorenza D’Antonio

Domenica In, Alessia Macari già esclusa dal gioco del Tabellone? Prende il suo posto Fiorenza D’Antonio

Alessia Macari perde il suo posto a Domenica In. I telespettatori erano ormai abituati a vederla come valletta e assistente di Mara Venier nel gioco del Tabellone. Nel corso delle prime puntate, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, era sta a fianco della nota conduttrice. Ora, però, è cambiato qualcosa. Infatti, prende ufficialmente il suo posto Fiorenza D’Antonio, arrivata seconda nel concorso Miss Italia 2018. Si tratta di una delle sue prime apparizioni televisive, che sicuramente riuscirà a portarle fortuna, visto che si trova a fianco di un personaggio noto come Mara. Ma perché la Ciociara non è più presente nel programma per il gioco del Tabellone? Da parte della conduttrice non c’è stata alcuna spiegazione al riguardo. Anzi, la Venier ha pensato semplicemente di presentare in modo adeguato la sua nuova valletta. Intanto, neanche da parte della stessa Macari arriva alcuna dichiarazione al riguardo. La sua assenza è stata ben notata anche dai telespettatori.

Domenica In, Fiorenza D’Antonio prende il posto della Ciociara: le perplessità del pubblico

Come mai Alessia Macari non è più a fianco di Mara nel gioco del Tabellone? Non si sa ancora cosa sia accaduto realmente tra il programma e la Ciociara. Da entrambe le parti non c’è stata alcuna spiegazioni. La Venier ha provveduto a presentare la nuova assistente: “Devo presentarvi un’altra mia assistente, valletta, bella bellissima”. Ed ecco che entra per il gioco del Tabellone a Domenica In, la bella Fiorenza. Nel frattempo, anche i telespettatori si sono accorti dell’assenza della Ciociara. Il pubblico Rai sui social ha espresso i suoi dubbi al riguardo. C’è chi su Twitter chiede: “Ma Alessia Macari è già stata cacciata?” “Che fine ha fatto la Ciociara?” A queste domande non c’è attualmente una risposta.

Alessia Macari non fa più parte del cast di Domenica In, Mara Venier presenta Fiorenza D’Antonio

Fiorenza prende il posto della tanto amata Ciociara. Ancora nessuna spiegazione al riguardo, ma intanto i telespettatori si chiedono che fine abbia fatto Alessia. Non ci resta che attendere in una futura dichiarazione da parte della stessa Macari o di Mara Venier, contenta di accogliere Fiorenza.