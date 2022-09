Alessia Macari non vive più in Italia

Alessia Macari ha lasciato l’Italia. Da qualche settimana la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip ha traslocato all’estero insieme al marito Oliver Kragl e alla figlia Neveah, che non ha neppure un anno. La famiglia si è spostata in Austria, più precisamente a Ried im Innkreis.

Il motivo di questo trasferimento? Il lavoro del marito di Alessia Macari, che è un giocatore professionista di calcio. Dopo gli ultimi anni trascorsi in Italia, dove il tedesco è arrivato nel 2016, Oliver Kragl è tornato a giocare in una sua vecchia squadra, il Ried, che milita nella Bundesliga, il campionato più importante del Paese.

Alessia Macari ha dunque seguito il marito considerato che in Italia non ha al momento concrete opportunità professionali. Dopo la breve esperienza come valletta di Mara Venier a Domenica In la soubrette non ha trovato più spazio in televisione.

Tramite la stampa ha provato a lanciare degli appelli: prima a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci poi all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Appelli che per ora non hanno trovato risposta e così Alessia ha deciso di concentrarsi sulla famiglia e sul lavoro da influencer.

Su Instagram ha confidato ai follower di trovarsi molto bene in Austria, di apprezzare il posto, le persone e anche il cibo. Per la Macari si tratta dell’ennesimo trasferimento per amore. Ha conosciuto Oliver quando giocava nel Frosinone e poi insieme a lui si è spostata a Crotone, Foggia, Benevento, Ascoli Piceno, Avellino.

Ora il trasloco all’estero, in Austria, dove magari Alessia Macari potrà trovare nuove sfide professionali come il suo Kragl che, oltre alla piccola Neveah, è padre pure di Emma, una bambina avuta sette anni fa da una precedente relazione.

Alessia Macari continua a sognare di affermarsi nel mondo della musica: è nota per il suo ruolo di prezzemolina della tv ma in realtà possiede un talento canoro che ha avuto modo di mettere in mostra a Tale e Quale Show di Carlo Conti nel 2018, un anno prima del matrimonio celebrato in Puglia.