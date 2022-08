Alessia Macari disperata: “Voglio tornare in tv!”

Alessia Macari vuole tornare a lavorare. Da qualche tempo è lontana dal piccolo schermo. Da circa due anni l’ex Ciociara di Avanti un altro non ha più un’occupazione fissa in tv. Il ruolo di valletta di Mara Venier a Domenica In non è durato molto e a causa della pandemia le possibilità di farsi largo nel mondo dello spettacolo si sono ridotte drasticamente.

Sulle pagine del settimanale Nuovo Alessia Macari, che nel 2016 ha vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip, si è autocandidata per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, in programma nella primavera 2023. In realtà la soubrette italo-irlandese aveva già sostenuto un provino nel 2020 ma poi quell’anno il reality show è saltato a causa della pandemia.

Successivamente la Macari non è stata più considerata dagli autori della trasmissione guidata da Ilary Blasi:

“Mi piacerebbe partecipare alla prossima edizione, specie adesso che si può andare in coppia. Mi porterei dietro mia madre: è molto sportiva e farei fare tutto a lei! Voglio tornare in tv. Non voglio stare a casa ad annullarmi”

Alessia vuole tornare a lavorare e per questo non pensa ad un secondo figlio dopo Neveah, la bambina avuta lo scorso gennaio dal marito, il calciatore tedesco Oliver Kragl. Qualche mese fa la Macari ha lanciato un altro appello, questa volta a Milly Carlucci, per partecipare a Il Cantante Mascherato. Ormai le doti canore della 28enne non sono più un segreto eppure l’ex gieffina non riesce a farsi apprezzare come dovrebbe in qualità di cantante.

Chi accoglierà l’appello di Alessia Macari: Ilary Blasi o Milly Carlucci? L’ex vincitrice del GF Vip riuscirà a far decollare la sua carriera nel corso della prossima stagione televisiva? In attesa di saperne di più la diretta interessata si gode le gioie famigliari.

Dal 2019 è sposata al giocatore Oliver Kragl, conosciuto quando militava nel Frosinone (squadra del cuore della soubrette, che ha origini ciociare). Per amore Alessia Macari si è poi trasferita a Crotone, Foggia, Benevento, Avellino. Oggi la coppia è tornata in Puglia, terra molto amata sia da Alessia sia da Olly. Qui è stato celebrato il matrimonio. tre anni fa.

Tra l’altro Oliver Kragl, che è arrivato in Italia nel 2016 dopo aver giocato in diversi club tedeschi, è padre di un’altra bambina, Emma, nata sette anni fa da una precedente relazione.