Alessia Macari dopo il parto: l’appello della Ciociara a Milly Carlucci

Alessia Macari vuole tornare a lavorare. L’ex Ciociara di Avanti un altro è lontana dal piccolo schermo da tempo. L’ultima partecipazione in televisione risale a qualche anno fa, come valletta di Mara Venier a Domenica In. Subito dopo l’italo-irlandese si è sposata con il calciatore Oliver Kragl e ha messo su famiglia: lo scorso gennaio è nata la piccola Nevaeh.

Oggi Alessia Macari è una mamma a tempo pieno – e non trascura l’attività di influencer sui social network – ma sogna di tornare nel mondo dello spettacolo dopo la vittoria alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Sulle pagine del settimanale Nuovo la 28enne ha fatto un appello a Milly Carlucci:

“Mi piacerebbe partecipare a Il Cantante Mascherato. Vorrei essere chiamata perché è il programma perfetto per me, dato che si può mostrare il proprio talento”

Alessia Macari è una cantante talentuosa e ha dimostrato la sua dote sia nella Casa più spiata d’Italia sia a Tale e Quale Show di Carlo Conti. Da bambina sognava di affermarsi come cantante ma quando poi è arrivata in Italia ha iniziato a lavorare casualmente in tv.

Milly Carlucci accoglierà la richiesta di Alessia Macari? Il Cantante Mascherato è stato confermato per una quarta edizione, che andrà in onda su Rai Uno nei primi mesi del 2023.

Il segreto di Alessia Macari

Dopo il parto della piccola Nevaeh Alessia Macari ha subito perso i 15 chili accumulati durante la gravidanza. Di fondamentale aiuto è stata la pancera post partum, che la Ciociara ha subito indossato dopo la nascita della sua primogenita.

L’ex valletta di Mara Venier a Domenica In non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo ma secondo gli esperti la pancera va indossata per alcune ore al giorno e va tolta prima di andare a dormire. In alternativa si possono usare delle fasce elastiche modellanti.

Alessia Macari ci ha tenuto inoltre a precisare che non sta seguendo nessuna dieta particolare: ora vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua erede e ha consigliato lo stesso a chi si appresta a diventare mamma per la prima volta come lei.

In più la Macari ha scelto di non allattare. Il motivo? Non le piace e per questo ha optato per il latte artificiale, chiedendo a tutti di rispettare la sua scelta. Tale decisione, annunciata durante la dolce attesa, ha scatenato critiche e polemiche ma Alessia non ha cambiato idea col tempo.