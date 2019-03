Alessia Macari e Oliver Kragl: il matrimonio è fissato a maggio

Alessia Macari e Oliver Kragl hanno finalmente fissato la data di nozze! La Ciociara di Avanti un altro e il calciatore tedesco si sposeranno il prossimo 20 maggio in Puglia. Più precisamente a Foggia, la città dove Oliver gioca dal 2018 in qualità di centrocampista. “Ci sono dei posti fantastici qui”, ha assicurato la Macari al settimanale Chi. Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, Alessia è ora concentrata sui preparativi del matrimonio, che è stato annunciato due anni fa prima via Instagram e poi nel salotto di Barbara d’Urso. All’evento – che sarà un party all’insegna della birra e del caos, come annunciato dalla promessa sposa – non mancheranno invitati Vip.

Alessia Macari ha invitato al matrimonio gli amici del Grande Fratello Vip

“Ho invitato alcuni miei ex colleghi del GF Vip, come Mariana Rodriguez, Bosco e le Mosetti. Sarà una festa dove scorreranno fiumi di alcol e musica”, ha confidato Alessia Macari. Testimone della sposa sarà Carmen, agente e amica dell’italo-irlandese. Oliver ha invece optato per il fratello Benjamin. “Io sarò vestita di bianco come una santa: in chiesa non si scherza”, ha spiegato la Macari.

Alessia Macari dimagrita dopo gli attacchi di panico: “Ora sto meglio”

Qualche tempo fa Alessia Macari non ha passato un bel periodo: ha cominciato a soffrire di attacchi di panico ed è dimagrita 11 chili. “Ora va meglio, ho ripreso anche qualche chilo”, ha dichiarato la soubrette.