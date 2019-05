Alessia Macari lite col marito la prima notte di nozze: la Ciociara smentisce tutto

Alessia Macari, lite col marito Oliver Kragl nella prima notte di nozze?

Alessia Macari e il marito Oliver Kragl hanno litigato la prima notte di nozze? La coppia si è unita in matrimonio solo ieri, celebrando le nozze a Foggia, dove vivono e dove il calciatore gioca al momento. Dopo la cerimonia in chiesa, il ricevimento si è tenuto presso la sala ricevimenti Tenimento San Giuseppe ed è qui che si sarebbe consumato il fattaccio. Come in molti casi succede, gli sposi si sono fermati per la notte nella camera messa a disposizione dal locale dopo il ricevimento. In queste ore si è diffusa una voce secondo cui ci sarebbe stata una brutta lite tra Alessia Macari e Oliver Kragl nella prima notte di nozze. Sarà vero oppure no? Le testate online, soprattutto della provincia di Foggia, stanno battendo la notizia in questo momento.

Alessia Macari e Oliver Kragl, lite dopo il matrimonio: le ultime news

Su La Gazzetta del Mezzogiorno si legge che Alessia e suo marito Kragl avrebbero litigato ferocemente nella camera della sala ricevimenti dove si sono sposati. La Ciociara avrebbe richiesto l’intervento della polizia perché intenzionata a lasciare l’alloggio e tornare a casa. Agli inquirenti Alessia avrebbe raccontato della lite col marito Oliver Kragl in cui sarebbero volate parole grosse e pesanti insulti. E ancora si legge: “La donna aveva già provveduto a chiamare un taxi manifestando ai poliziotti l’intenzione di voler tornare a casa, portandosi dietro alcuni regali di nozze. […] Grazie anche all’intervento degli agenti delle Volanti, i due si sono riappacificati e la donna ha rinunciato a tornare a casa. Pare che la momento dell’arrivo della polizia la stanza dei neo coniugi fosse completamente a soqquadro”.

Alessia Macari e il marito Kragl hanno litigato davvero nella prima notte di nozze? La verità della Ciociara

Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Nulla, a quanto pare: Alessia Macari ha prontamente smentito tutto attraverso Instagram. Un paio d’ore fa ha postato il video del risveglio con Oliver Kragl dopo la prima notte di nozze. Nel video i due sono abbracciati, affettuosi e sereni. Queste le parole di Alessia: “Ragazzi guardate, una bellissima camera. Abbiamo sentito una voce che l’abbiamo sfondata, invece non è sfondata”. La Ciociara ha anche provveduto a inquadrare la camera, che era in perfetto ordine in effetti. Pochi minuti fa, invece, un’ulteriore smentita: “Quante ca…te che sto leggendo”. Dunque la lite dopo le nozze tra Alessia Macari e Oliver Kragl non ci sarebbe stata affatto.