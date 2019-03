Alessia Macari: fidanzata con Oliver Kragl grazie ad Asia Nuccetelli

Alessia Macari sposa Oliver Kragl grazie ad Asia Nuccetelli

Alessia Macari è tornata a Domenica Live per parlare del matrimonio con Oliver Kragl, previsto per il prossimo maggio in Puglia. A Barbara d’Urso la Ciociara ha raccontato un particolare mai svelato fino ad oggi. La storia con il calciatore del Foggia è nata grazie all’intervento di Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti. “Oliver mi corteggiava da un anno tramite Whatsapp. Aveva ottenuto il mio numero da un suo amico e ogni mese mi scriveva un messaggino. Io l’ho sempre snobbato fino a quando un giorno mi ha scritto mentre ero in compagnia di Asia. Lei mi ha detto: “Piangi sempre per quell’altro, dai un’occasione a questo ragazzo”. Ho seguito il consiglio e sono uscito con Oliver: dopo il primo appuntamento non ci siamo più lasciati”, ha ricordato la soubrette italo-irlandese.

Alessia Macari e Oliver Kragl convivono già a Foggia

Alessia e Oliver convivono già a Foggia, dove Kragl gioca nella squadra del posto. Il matrimonio tra i due verrà celebrato proprio in Puglia: sarà un party all’insegna della birra e del caos, come annunciato dalla promessa sposa. All’evento non mancherà Asia Nuccetelli – che ha fatto praticamente da Cupido tra Alessia e Oliver – ma pure altri ex concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Vip, che la Macari ha vinto nel 2016. “Ho invitato alcuni miei ex colleghi del GF Vip, come Mariana Rodriguez, Bosco e le Mosetti. Sarà una festa dove scorreranno fiumi di alcol e musica”, ha sottolineato l’ex concorrente di Tale e Quale Show.

Alessia Macari e Kragl: matrimonio in bianco

Sia Alessia sia Oliver saranno vestiti di bianco nel giorno del loro matrimonio. “Io sarò vestita di bianco come una santa: in chiesa non si scherza”, ha detto la Macari. “Indosserà un abito bianco con dei dettagli in nero”, ha invece confidato lo sportivo a Domenica Live.