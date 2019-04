Alessia Macari come Wanda Nara? La showgirl frena e risponde

Alessia Macari si sposa a maggio. La showgirl racconta le sue nozze e l’amore per il fidanzato calciatore Oliveri

La showgirl Alessia Macari, che abbiamo conosciuto ad Avanti un Altro! nelle vesti della “Ciociara“, sta per sposarsi. A maggio convolerà a nozze con il fidanzato calciatore Oliver. Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, la Macari è concentrata sui preparativi del matrimonio che avverrà il prossimo 20 maggio a Foggia, la città in cui gioca il futuro marito. Tra gli invitati alle nozze, ci saranno molti volti noti della tv, tra cui i concorrenti del Grande Fratello Vip (che Alessia ha vinto, ndr.), Barbara d’Urso e anche Mara Venier, contro la quale, ha specificato la Macari, non ha niente. Intervistata dal settimanale Sono, la showgirl ha raccontato del suo matrimonio, del suo futuro, di figli e del nonno Silvio, venuto a mancato lo scorso 3 marzo. Un rapporto davvero speciale che legava Alessia al nonno italiano, era con lui che ha vissuto la sua infanzia quando suo padre era assente. Un grande dolore per la Macari e una grande assenza alle sue nozze.

Alessia Macari e il nonno: un rapporto speciale

Alessia Macari racconta la sua infanzia e le sue vacanze in Italia accanto al nonno Silvio. La sua morte è stata un gran dolore per la showgirl che ora vivrà le sue nozze senza di lui: “Ricordo che era l’uomo più buono e genuino che abbia mai conosciuto, molto attaccato alla famiglia. Non ce ne sono di uomini come lui, oggi“, ha raccontato al settimanale Sono, la bella ciociara di Avanti un Altro! Un ruolo quello nel programma di Paolo Bonolis che l’ha fatta conoscere al pubblico italiano. Da allora ne ha fatta di strada la Macari, dal Gf Vip a Tale e Quale Show ed ora arriva il matrimonio con il fidanzato Oliver. Lui è calciatore, che Alessia voglia diventare come Wanda Nara, che si occupa della carriera del marito Mauro Icardi? La showgirl frena e risponde.

Alessia Macari come Wanda Nara? Lei frena e risponde

Tutti sappiamo che tra Wanda Nara e Mauro Icardi non c’è solo amore. Lei infatti si occupa anche dei suoi contratti e della sua carriera calcistica. Anche Alessia Macari vuole intraprendere questa strada? Lei risponde sul settimanale Sono: “Oliver mi ha chiesto se voglio occuparmi dei suoi contratti ma non me la sento… è adulto e se la cava da solo“, ha dichiarato la showgirl. “E poi non è il mio campo no andrei nelle trasmissioni di calcio in qualità di procuratrice giusto per apparire in tv, dove già lavoro e voglio continuare ad esserci come artista. Se invece facessi il procuratore di mio figlio, sarebbe diverso. E comunque mio marito mi sarebbe dei consigli“, ha concluso la Macari.