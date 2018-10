Alessia Macari a Domenica In: “Mara Venier mi ha salvata dallo stress”

Alessia Macari vittima dello stress, l’ha salvata Mara Venier

L’ex amatissima ciociara di Avanti Un Altro, Alessia Macari racconta il suo periodo buio al settimanale Oggi. Ha attacchi di panico frequenti ed improvvisi che l’hanno portata a perdere peso:” Pesavo 58 chili, ora la bilancia segna 48″, confessa. “Pensavo di non riuscire a respirare e il cuore mi batteva forte” commenta Alessia. Nell’ultimo periodo ha cambiato spesso vita, ha fatto quattro traslochi in un solo anno per seguire il suo fidanzato, il calciatore di origini tedesche Oliver Kragl. Grazie a Mara Venier però fortunatamente le acque si sono calmate, oggi Alessia sta bene ed è valletta nella Domenica In di Rai 1. “Mara offendomi questo lavoro, mi ha salvato dallo stress”, dichiara Alessia. Nella Domenica della Venier spera di potersi esibire come cantante, realizzando il suo sogno di sempre. “Magari con un brano di Beyoncé o Lady Gaga”, confessa l’ex ciociara di Bonolis.

Alessia Macari, l’amore e il progetto di diventare mamma

Da due anni, Alessia Macari vive una bella storia d’amore con il calciatore del Foggia, Oliver Kragl. Lui l’ha corteggiata a lungo: “Giocava nel Frosinone, io non volevo uscire con lui” confessa Alessia al settimanale. Poi convinta alla sua amica Asia Nuccitelli, figlia di Antonella Mosetti, ha iniziato la frequentazione. Di Oliver, Alessia dice:” Mi ha trasformata, facendomi diventare più dolce. Se litighiamo non è mai per cose serie”. Lui pare essere molto preso dalla storia con Alessia, tanto che proprio nel giorno del compleanno dell’ex ciociara le ha fatto la proposta di matrimonio. Ma non c’è fretta, presto si giureranno amore eterno e penseranno anche ad allargare la famiglia. “Olli ha già una figlia piccola, bellissima” dice Alessia che invece pensa ad una futura maternità desiderando un maschietto. Nel frattempo attendono la nascita dei 3 cuccioli di chihuahua.

Le paure di Alessia Macari e il piano B

Adesso Alessia Macari è valletta nel programma di Mara Venier in casa Rai, nel caso non ci sia più spazio per lei nel mondo dello spettacolo, c’è già pronto il piano B. ” Voglio lanciare un brand di trucchi, con un mio canale YouTube dove parlarne” confessa Alessia al settimanale.