Alessia e Lino, spunta una foto insieme: parla lei, “ecco la verità”

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono tornati insieme? Nelle ultime ore, l’ex coppia di Temptation Island ha catturato nuovamente l’attenzione a seguito della diffusione di una foto che ha suscitato molti sospetti. Di cosa si tratta? Il 25 settembre, entrambi hanno condiviso su Instagram una storia molto simile: un selfie scattato in auto. Fin qui, nulla di strano. Tuttavia, ciò che ha fatto parlare è che la vettura apparsa nelle due foto sembra essere la stessa. Questo dettaglio ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social, con molti utenti che hanno subito ipotizzato in un ritorno di fiamma. Nonostante fosse solo una teoria, Alessia e Lino sono stati sommersi dalle critiche, con accuse di aver inscenato un “teatrino” per tutti questi mesi.

Alessia e Lino: la storia dopo Temptation Island

Va ricordato che Alessia e Lino avevano deciso di uscire separatamente da Temptation Island, ufficializzando la fine della relazione la scorsa estate. Dopo la fine del reality, sono emerse diverse segnalazioni riguardanti un possibile riavvicinamento tra i due, sempre smentite dai diretti interessati, che hanno invece ribadito di confermare la scelta fatta durante il falò di confronto finale. Successivamente, Lino è stato scelto per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello. Una notizia che non è affatto piaciuta al pubblico: molti utenti erano convinti che potesse ripetersi il “fenomeno Perletti“, con l’idea che gli autori del GF volessero far entrare anche Alessia nella Casa più spiata d’Italia, per tentare di riunire la coppia. Uno scenario di cui, ovviamente, i due sarebbero stati consapevoli e, presumibilmente, disposti ad accettare.

Com’è noto, poco prima dell’inizio del Grande Fratello, Alessio è stato squalificato dal reality a causa di un commento omofobo rivolto allo youtuber Enzo Bambolina. Un gesto ritenuto inaccettabile, che ha portato Alfonso Signorini a prendere la drastica decisione di escluderlo dal cast. Dopo la notizia, Alessia ha espresso il suo dispiacere in una storia su Instagram, non solo mostrando solidarietà per la squalifica di Alessio, ma anche difendendolo dalle accuse di omofobia. Successivamente, in risposta a un seguace che le chiedeva se accetterebbe di entrare nella Casa, Alessia ha risposto affermativamente, facendo pensare che l’intenzione fosse fin dall’inizio quella di raggiungere il suo ex fidanzato.

Alessia Pascarella: “Basta insulti, ecco la verità su me e Lino”

Ora che ogni possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello è sfumata, è possibile che Alessia e Lino abbiano deciso di riprovarci per evitare di cadere nel dimenticatoio? A seguito dei recenti rumors e delle numerose critiche ricevute, Alessia ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la situazione attraverso una storia su Instagram, svelando la verità dietro il suo selfie in macchina. A quanto pare, si trattava solo di una fake news e tra lei e Lino non ci sarebbe alcun ritorno di fiamma: