Alessia e Aldo, quattro anni di matrimonio: la storia e le loro parole

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri festeggiano il quarto anniversario di matrimonio: le loro parole. La storia ha fatto sognare i fan di Uomini e Donne

Il 26 febbraio 2014 Aldo Palmieri prese la sua decisione definitiva: voglio lei, la corteggiatrice Alessia Cammarota. Il suo Trono a Uomini e Donne di Maria De Filippi volgeva così al termine con tanti interrogativi da parte dei fan: non dureranno, troppo litigarelli, si lasceranno tra poco come tutti… E invece la loro storia ha raccontato l’esatto opposto, tanto che venerdì 19 dicembre 2014, i due piccioncini salirono all’altare per promettersi amore eterno. E così, almeno per il momento, è stato. Infatti proprio nella giornata odierna i due festeggiano il quarto anniversario di matrimonio, immortalando per i fan social un momento significativo del loro amore.

“A te… a noi #4annifa, Aldo Palmeri”

Un albero di Natale sullo sfondo, due sguardi pieni d’amore che si incrociano e i bicchieri che si sfiorano, per un cin cin all’insegna del romanticismo. “A te… a noi #4annifa, Aldo Palmeri”. Con questo post Instagram Alessia ha voluto ricordare la gioiosa ricorrenza. “Auguri di cuore”, le ha fatto eco il marito. Quattro anni d’amore: due figli e qualche crisi che, in un certo periodo, ha messo a dura prova la coppia. Ma i legami forti sono fatti così: resistono alle burrasche, alle tempeste, ai tifoni. E quando sbuca il sole, un arcobaleno ridipinge di colore le tinte grige delle giornate no. Oggi la Cammarota e Palmeri hanno il colore dell’amore.

Il primo figlio, la crisi, il secondo figlio: è tempo d’amore, è tempo di festeggiare (19 dicembre 2014- 19 dicembre 2018)

Dopo le nozze, la Cammarota e Palmeri hanno avuto il loro primo figlio, Niccolò. Poi, i due hanno avuto un momento di crisi che li ha spinti ad allontanarsi per diverso tempo. La pazienza ha portato alla riappacificazione e il legame si è rinsaldato. A coronamento del feeling ritrovato l’arrivo del secondo bebè, Leonardo. Oggi i momenti di difficoltà sono alle spalle ed è tempo di festeggiare; è tempo di anniversario, il quarto: 19 dicembre 2014- 19 dicembre 2018. Auguri.