Periodo di sfilate in laguna: in questi giorni a Venezia c’è la celebre Mostra del Cinema, giunta alla 79esima edizione. Oltre alle star del grande schermo, sull’ambito red carpet , stanno sfilando anche diversi volti noti del web e della tv. Come ogni anno sono già iniziate le polemiche: “Ma cosa ci azzeccano con il cinema quelli?”, una delle domande gettonatissime. La risposta è semplice e pure arcinota: al Festival, sul tappeto rosso, sfilano anche gli influencer in qualità di testimonial dei brand che rappresentano. Così, ecco che nelle scorse ore si sono visti Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Beatrice e Ludovica Valli, Paola Di Benedetto, Giorgia Soleri e tanti altri. Chi invece non metterà piede tra i calli veneziani è Alessia Cammarota, volto storico di Uomini e Donne. La donna, tramite delle Stories Instagram, ha spiegato perché non ha intenzione di andare al Festival. Le sue parole, tanto oneste quanto originali, hanno provocato una serie di reazioni polemiche.

Perché Alessia non sfila sul red carpet di Venezia? Questa la domanda che parecchi fan della Cammarota si sono fatti. La replica della diretta interessata non ha tardato ad arrivare. “Dici per passare l’aspirapolvere sul tappeto?”, ha risposto ad un utente che l’ha interrogata sulla questione. Quindi ha aggiunto: “No, penso siano già al completo col personale. E questa storia ve la faccio proprio mentre sto andando a stendere la lavatrice. Esattamente io a Venezia cosa ci dovrei andare a fare? Cioè è un’esperienza stupenda, ma ci sono personaggi di un certo tipo, non Alessia che alle tre del pomeriggio stende”.

Le esternazioni dell’ex corteggiatrice di UeD hanno sollevato delle polemiche in quanto diversi utenti hanno ravvisato nella sua presa di posizione una critica indiretta ai suoi colleghi influencer. A questo punto la moglie di Aldo Palmeri si è spiegata più dettagliatamente, assicurando di non avercela con nessuno in particolare e che non ha nulla contro chi va a sfilare in laguna nonostante nulla c’entri con il cinema:

Già si è scatenato l’inferno. Io non ho detto che le influencer non sono all’altezza, ma magari. Io non sarei all’altezza. Quindi, riferito a me dico no perché non serviva qualcuno che passasse l’aspirapolvere perché quello potrei fare. Non ne sarei all’altezza, non sto sminuendo gli altri. Sto semplicemente facendo dell’ironia su me stessa. Quindi vi prego, cogliete l’ironia e fatevi una risata”.

Il ragionamento di Alessia non fa una piega? Ni, perché volente o nolente, simili dichiarazioni risultano ostiche nei confronti di alcuni suoi colleghi. A proposito di polemiche, nelle scorse ore, un altro volto storico di Uomini e Donne è finito per essere bersagliato sui social: trattasi di Beatrice Valli, la quale ogni anno sbarca a Venezia e ogni si dive sorbire una serie di mugugni che sostengono che quello non sia un palco per lei.