Alessia Cammarota, un anno senza Aldo Palmeri: “Com’è la mia vita oggi e vi dico se ho un altro uomo”

Alessia Cammarota, dopo mesi di silenzio, è tornata a parlare pubblicamente della sua situazione sentimentale. L’influencer ha confermato che il matrimonio con Aldo Palmeri è giunto al capolinea, spiegando come sta affrontando la rottura. Smentite quindi le ricostruzioni di presunti ‘ben informati’ che hanno sostenuto che i due ex protagonisti di Uomini e Donne fossero tornati insieme. La relazione, stando a quanto dichiarato dalla stessa Cammarota, si è conclusa definitivamente. E infatti Alessia ha parlato di divorzio e delle difficoltà riscontrate a livello familiare nella gestione dei tre figli avuti con l’ex tronista.

Alessia Cammarota rompe il silenzio: con Aldo Palmeri rottura definitiva

“Come avete capito, sapete che per me queste feste non sono state al massimo. Assolutamente no”, ha riferito l’influencer in una storia Instagram rivolgendosi ai suoi follower. Ha poi sottolineato che le ultime feste natalizie sono state le prime da quando il suo matrimonio è finito (non fa più coppia con l’ex marito da gennaio 2025)

“Ci si divide i bambini – ha proseguito Cammarota -, ci si divide i momenti. O comunque, come nel mio caso, si cerca di stare insieme in quelle feste dove i bambini hanno più bisogno del calore familiare. La verità è che nessuno ti insegna o ti spiega che la parte più complicata della separazione, del divorzio, è proprio questa”.

Il fatto che abbia rimarcato che per il bene dei suoi bimbi passa ancora dei momenti con Palmeri conferma che la rottura non ha del tutto compromesso i rapporti con l’ex compagno. Ovviamente ci sono difficoltà non semplici a cui ha dovuto far fronte: “Dividersi in certi momenti e condividerli altre volte. Perché molte volte la cosa più normale, la cosa più sana da fare è prendersi spazio, è avere spazio. Però quando si hanno dei figli questo spazio non è così facile da avere”.

L’ex corteggiatrice di UeD ha raccontato che per il benessere dei figli si devono fare delle rinunce, parlando, in riferimento alla rottura coniugale, di “famiglia diversa”, con nuove dinamiche e nuovi equilibri da trovare. Nel momento di maggiore difficoltà, Cammarota ha compreso di aver bisogno di una mano esterna. Per questo ha deciso di chiedere aiuto a un professionista:

“Queste settimane non sono state il massimo, me lo sono ripetuto e l’ho ripetuto con la mia terapeuta in tutto questo periodo. Ed è normale, perché abituarsi a vivere una cosa diversa può creare un attimo di montagne russe. E voglio che sia chiara una cosa, perché questa è un’altra cosa che mi pesa tantissimo e che io porto in terapia tantissimo: che se scende una lacrima, non vuol dire essere vittima. Perché vittima non è il termine, non è un termine che sento mio, non è un termine che mi appartiene, che mi descrive”.

Cammarota single, la rivelazione dell’influencer

L’influencer ha anche spiegato che per lei è sempre stato difficile mostrare le sue fragilità. Non perché se ne vergogni, ma perché teme di passare per una persona che non è. In particolare, ha puntualizzato di non essere una donna che si piange addosso o che vive di rimpianti: “Credetemi, mi pesa così tanto che voi mi direte: “Ma che te ne frega di quello che dice la gente?” Lo so, però è proprio fastidioso, perché dici, “no”, non sono lì a piangere su qualcosa che non ho più. È andato, d’accordo, voleva andare, andrà, non sarò lì a disperarmi”.

La riflessione di Alessia si è poi allargata al fatto che dalla fine di alcune cose possono nascere nuove opportunità. Insomma, ha sottolineato di avere una visione ottimista in vista del futuro, rivelando anche che attualmente non c’è un nuovo partner nella sua vita: “Semplicemente alcune volte le perdite creano spazio. E non parlo di altre relazioni, altri uomini, perché non gira tutto intorno a quello, non è ad oggi una mia priorità. Però sicuramente ha fatto spazio a me, ho avuto più spazio per me, per ritrovarmi, per riscoprirmi, per conoscermi sotto alcuni aspetti”.