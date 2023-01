Quando si è un personaggio noto sui social network capita spesso di finire nel mirino di haters, criticoni e maestrine. Ne sa qualcosa Alessia Cammarota, che dopo il successo raggiunto grazie a Uomini e Donne ha trovato fortuna su Instagram. Col tempo è riuscita a diventare una influencer affermata e sui social network racconta giornalmente dettagli della sua vita privata accanto all’ex tronista Aldo Palmeri e ai figli Niccolò e Leonardo.

Più volte Alessia Cammarota ha ammesso di occuparsi personalmente della sua casa, tra pulizie e cucina. Qualcuno, però, ha avuto il coraggio di criticarla, pungendo la giovane napoletana. Tutto è partito dalla domanda di una follower: “Ale, ma passi lo straccio tutti i giorni? Io non riesco a stare dietro a tutto”. “Sì, non riesco a non farlo. Lavare i pavimenti tutti i giorni è fondamentale per me”.

“Non pensi di perdere tempo prezioso sprecandolo a lucidare casa ogni giorno? Potresti fare altro”, ha invece domandato un’altra utente. Alessia Cammarota ha risposto con la solita sincerità che la contraddistingue:

“Per me vivere in un ambiente ordinato e pulito è importante. Mi aiuta a tenere tutto sotto controllo. Alle 6 del mattino comunque non c’è molto da fare. Quindi no, non credo di perdere tempo. Anzi, sento di sfruttare ogni secondo della mia giornata”

Successivamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che per amore si è trasferita a Catania, ha deciso di spiegare più approfonditamente la sua posizione sulla questione ‘faccende di casa’ e ribadendo quindi quanto sia importante vivere in un ambiente sano e decisamente pulito:

“Ho ricevuto una valanga di messaggi. Basta che parte la prima, tutti gli altri dietro. Sì, pulisco la casa tutti i giorni. Pavimenti, bagni, camere, anche il divano. Lo smonto quotidianamente e praticamente lo lavo. No, non è una fissazione, non è una malattia. È semplicemente voler vivere in un ambiente pulito e ordinato, soprattutto perché ho due bambini piccoli che si rotolano tutto il giorno per terra e quando mangiano non sono così tanto attenti. Per me la casa come va vissuta va anche pulita. Ho una persona che mi aiuta tre volte a settimana, con il terrazzo ecc, perché la casa non è piccolissima. Il resto è normale: lo fa mia madre, mia sorella, mai suocera, pure loro puliscono la casa quotidianamente. Se state tentando di farmi sentire sbagliata non è cosi”

È così intervenuto un hater, che con un commento ha infastidito Alessia Cammarota: “Riesci a fare tutto in casa perché alla fine mica lavori”. Una critica che ha offeso parecchio la diretta interessata, che ci ha tenuto a precisare di essere proprietaria di diverse cose e di essere allo stesso tempo una mamma presente, che lava e cucina.

“Questo commento mi offende. Io lavoro tantissimo. Tutto quello che mi circonda me lo sono guadagnato, sudato. Sono impegnata molte ore al giorno a lavorare. Mi hanno insegnato che posso fare tutto e mi dispiace quando invece vengo trattata un po’ così, come se mi fosse stato tutto regalato e come se io non avessi alcun merito, come se io non fossi brava a fare nulla. Mi spiace ma non è così”

La storia d’amore tra Aldo e Alessia di Uomini e Donne

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. La loro storia d’amore è iniziata nel 2014 e fin da subito ha fatto sognare tutti per romanticismo, intesa e passione. Non sono mancati i momenti difficili: dopo la nascita del primogenito Niccolò Aldo e Alessia sono entrati in crisi a causa di un tradimento da parte di Palmeri.

Crisi poi rientrata: il matrimonio è andato avanti e qualche tempo dopo, più precisamente nel 2017, è arrivato il secondo figlio Leonardo. Nel 2021 Aldo e Alessia hanno dovuto affrontare una grave perdita: al sesto mese di gravidanza la Cammarota ha perso il terzo figlio che aspettava. Un dolore immenso che ha portato l’ex corteggiatrice a prendere la decisione di non provare più ad avere un’ulteriore gravidanza.

Dopo l’esperienza televisiva i due hanno iniziato a vivere a Catania, città natale di Aldo Palmeri. Qui hanno aperto un locale che dà grandi soddisfazioni ad entrambi. Alessia Cammarota è inoltre diventata un’affermata influencer, seguita da oltre 800mila follower.