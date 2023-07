Alessia Cammarota: parto lampo, a lanciare l’allarme il marito Aldo

Da pochi giorni l’ex volto di Uomini e Donne Alessia Cammarota è diventata mamma per la terza volta. Il 18 luglio è nato il piccolo Mattia, avuto con il compagno Aldo Palmieri conosciuto proprio grazie all’esperienza nel celebre dating show di Maria De Filippi. La nascita del terzo figlio ha rappresentato per la neo mamma un bellissimo modo per “far tornare a splendere il sole”, soprattutto in seguito all’aborto spontaneo che la donna sperimentò nel 2021. L’ex corteggiatrice nelle scorse ore ha raccontato ai suoi followers su Instagram l’esperienza del parto, definendolo veloce e inaspettato. Ecco che cosa ha detto.

Alessia Cammarota e il racconto del parto di Mattia

“Mi state chiedendo del parto, eviterò i dettagli perché quelli non servono a nessuno. Non è una passeggiata di salute, lo sappiamo. Però, più o meno è andata così. Ho ringraziato che fosse lunedì perché c’era Aldo con me, perché, lo sapete, Aldo la sera lavora e io rimango a casa con i bambini, quindi non sarebbe stato il massimo”.

Con queste parole Alessia Cammarota ha iniziato le stories su Instagram nelle quali ha parlato della sua esperienza con l’ultimo parto. Nella giornata di ieri l’ex corteggiatrice, dopo essere tornata a casa dall’ospedale, si è presa un po’ di tempo per chiacchierare con i suoi followers e raccontare loro come il parto di Mattia sia stato del tutto imprevedibile. L’influencer ha infatti raccontato di aver iniziato a sperimentare contrazioni forti mentre si trovava ancora a casa con il compagno: “Ho iniziato ad avere delle contrazioni abbastanza lontane l’una dall’altra, quindi non dico nulla: ceniamo, io rimetto a posto casa, faccio le ultime lavatrici… tutto tranquillo”.

Poco dopo però i dolori hanno iniziato a farsi più forti e quindi, sotto consiglio di Palmieri, la neo mamma si è recata al punto soccorso nonostante la ginecologa con la quale la Cammarota era in contatto le avesse detto di attendere ancora un po’ prima di presentarsi in ospedale: “Nel frattempo scrivevo alla mia ostetrica e alla mia dottoressa, ma loro mi dicono che sembrano abbastanza irregolari. Non mi sentivo molto bene.”

A quel punto, una volta arrivata in ospedale Alessia Cammarota si rende conto di aver rotto le acque: “Ecco che in 10 minuti sento “clap”, si erano rotte le acque. Mi sistemo, firmo le ultime carte. Poi siamo passati al travaglio, essendo il terzo è stato tutto più veloce. E niente, alle 3.20 è nato Mattia“. Insomma tutto è bene quel che finisce bene e finalmente i due neo genitori hanno potuto abbracciare il loro piccolino.

Le presentazioni ai due figli più grandi

L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è al settimo cielo e soprattutto orgogliosa di avere una famiglia composta da soli maschi: “È una cosa meravigliosa, mi chiedo come non si possa morire d’amore perché credetemi questa casa esplode d’amore”, ha dichiarato la Cammarota.