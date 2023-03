Alessia Cammarota, incidente in auto: come sta, alta tensione

Via Instagram Stories Alessia Cammarota ha raccontato nelle scorse ore un incidente in auto in cui lei e un’altra persona sono stati coinvolti di recente. Fortunatamente non si è trattato di nulla di grave, e lei e la persona che stava al suo fianco, al di là dello spavento per il botto, non si sono fatti niente.

Questa la dinamica dell’incidente: una signora al volante della sua auto non si è fermata ad uno stop, predendo in pieno la macchina dove stava viaggiando Alessia Cammarota. Il veicolo ha riportato solo importanti danni ad una ruota, mentre pare che non abbia avuto grossi problemi sulla carrozeria. Le grane più grosse, in realtà, sono arrivate dopo.

La donna che ha tamponato Alessia Cammarota, infatti, sembrava in apparenza una brava persona. Per questo, la Cammarota ha accetato di accordarsi con lei in un secondo momento, dopo il lavoro. Qualcosa, però, è andato storto. Visto che la signora aveva torto, l’assicuratore l’ha invitata a fare la costatazione amichevole. “Provo a sentire la signora, niente, non risponde, le mando un messaggio vocale e mi dice che avrebbe sentito la sua assicurazione” racconta la Cammarota, per poi andare più nel dettaglio nel merito della questione.

A questo punto, vista la mancata risposta, l’ex corteggiatrice ha iniziato a scaldarsi parecchio e ha scritto alla signora:

“Dopo il mio ‘se continua a non rispondere dovrò denunciare la cosa’, la signora risponde, o meglio risponde fingendosi la nipote, che però conosceva ogni dettaglio dell’incidente quasi l’avesse vissuto lei. Ne nasce un confronto poco amichevole e poi finge di passare il telefono alla zia, la controparte dell’incidente, e io le scoppio a ridere in faccia perchè nemmeno mio figlio di 7 anni si comporta così.”

Stando alle sue parole, la donna era convinta che il cid sarebbe servito a sistemare tutta la macchina dell’influencer (che in realtà non si è fatta neanche un graffio). Quando la signora ha ribadito imbestialita “Io questa cosa non la faccio, non esiste!” riferita al cid, la Cammarota ha perso le speranze, e nelle Stories ha raccontato: “Mi auguro solo di non incontrarla mai più e soprattutto di non incontrarla mai quando attraverso la strada” ha quindi chiosato l’ex volto di UeD . Ora la questione è in mano all’assicuratore, che farà tutte le valutazioni del caso per cercare di dirimere la controversia.

Alessia Cammarota è incinta del terzo figlio

Alla fin fine, insomma, tutto è andato per il meglio e nessuno si è fatto male. C’è infatti una certa apprensione intorno ad Alessia Cammarota, che attualmente è in attesa del terzo figlio. Questo nuovo bebé in arrivo è molto atteso proprio alla luce del doloroso aborto che l’influencer aveva dovuto affrontare nel 2021.

Nei giorni scorsi, tra l’altro, Alessia Cammarota ha aggiornato i suoi follower a riguardo, svelando il sesso del nascituro. Il “gender reveal” è stato un semplice e tenero video con protagonisti i suoi due figli.