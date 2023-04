Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, coppia sbocciata quasi 10 anni fa a Uomini e Donne, sono sbarcati nello studio di Verissimo. I due, dopo aver accolto Niccolò e Leonardo – oltre ad aver dovuto affrontare un aborto -, attendono il terzo figlio. A un certo punto dell’intervista nella trasmissione sono entrati anche i due piccini che hanno svelato il nome del fratellino in arrivo: si chiamerà Mattia e nascerà tra la fine di luglio e l’inizio di agosto

L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, con Silvia Toffanin, hanno ripercorso le tappe della loro love story fatta di alti ma anche di bassi. Dopo la nascita del primogenito Palmeri ammise pubblicamente di aver tradito la moglie. “Mio marito è la mia metà, forse ad oggi io non sono la sua, Ma lui è la mia”, fu la frase storica pronunciata in tv da Alessia in quel momento difficile. “Molte responsabilità tutte insieme, e l’età era quella che era. Eravamo ventenni. Sì, io la tradii. Lo confessai pubblicamente perché stavano addossando questa colpa a lei. Dovevo intervenire”, ha spiegato Aldo a Verissimo in merito alla decisione di confessare il tradimento.

“Tu sei una grande donna che lo hai ripreso pensando alla famiglia”, la chiosa sulla vicenda della padrona di casa Toffanin. Alessia infatti perdonò il marito. I due decisero di darsi una seconda chance. “Fu un lungo percorso, ci siamo innamorati di nuovo giorno dopo giorno”, ha raccontato la Cammarota. Oggi tutte le difficoltà sono alle spalle, il matrimonio è solido. Non resta attendere il terzo bebè, Mattia.

Protesta contro Uomini e Donne e quel dettaglio della bocca di Alessia…

Diversi gli affezionati a Verissimo e a Uomini e Donne che hanno seguito l’ospitata di Aldo e Alessia. A un certo punto sono scattati diversi tweet di protesta contro il dating show di Maria De Filippi. Motivo? Alcuni utenti hanno sottolineato come 10 anni fa, cioè al tempo del trono di Palmeri, la trasmissione fosse più credibile rispetto alle storie proposte oggi in cui quasi tutte le coppie che escono dal programma si sciolgono come neve al sole in un amen.

Altra curiosità notata da diversi utenti: la bellezza di Alessia che, però, a detta di qualcuno, ha esagerato con le punturine alle labbra. “Non ne avevi bisogno”, ha sostenuto qualcuno. Amen!