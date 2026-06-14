Alessia Cammarota dopo la rottura con Aldo Palmeri, terapia e zero pentimenti: parla l’influencer

Alessia Cammarota è tornata a parlare della sua vita privata. Circa un anno e mezzo fa è giunto al capolinea il matrimonio con Aldo Palmeri. I due si sono incontrati a Uomini e Donne e, dopo l’uscita dal programma, si sono sposati ed hanno avuto tre figli (Leonardo, Niccolò e Mattia). La fine della loro relazione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, considerando che erano apparsi uniti e affiatati poche settimane prima di rendere nota la rottura. Nelle scorse ore, l’influencer ha raccontato ai propri fan di non essere pentita per le scelte prese e di avere ancora a che fare con gli attacchi di panico.

Alessia Cammarota non pentita delle scelte fatte: come sta dopo la fine del matrimonio con Aldo Palmeri

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in vena di chiacchiere con i follower, ha aperto il box di domande su Instagram. Quando qualcuno le ha chiesto se fosse rimasta delusa dalla piega presa da alcune vicende che l’hanno coinvolta privatamente, è arrivata la seguente risposta: “Delusa sì, molte cose mi hanno deluso. Ma mai pentita! Tutte le scelte prese, tutte le strade sbagliate, mi hanno portata qui, hanno costruito quello che sono e io sono così fiera di me”. Dunque da un lato la consapevolezza che nella vita, come si suol dire, non tutte le ciambelle escono con il buco, dall’altro il fatto che proprio quando le cose non si mettono bene ci si deve rialzare, reagendo e provando a migliorarsi.

Cammarota ha poi confidato che ancora oggi soffre di attacchi di panico. La situazione, grazie anche alla terapia, sta migliorando rispetto al passato: “Sì, per un lungo periodo ho sofferto di attacchi di panico e non nego che ne ho ancora. Raramente, solo sotto forte stress, ma ci sono. La terapia mi ha aiutato molto, oggi sono più gestibili e meno devastanti”.

A oggi non si sa se l’influencer abbia un compagno o stia frequentando qualcuno. Lo scorso gennaio si è dichiarata single. Per quanto riguarda il rapporto attuale con l’ex marito, c’è un buon dialogo. Entrambi remano nella stessa direzione per il bene dei figli e, quando l’occasione li porta a incontrarsi, non hanno problemi a trascorrere del tempo assieme. Come ad esempio nei giorni scorsi, quando c’è stata la prima Comunione di Niccolò: sia Aldo sia Alessia sono stati presenti all’evento e non sono mancate foto con tutta la famiglia riunita.