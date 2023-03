Alessia Cammarota amara sulla gravidanza: poi la retromarcia

È passata una settimana da quando Alessia Cammarota ha rivelato il sesso del bambino che porta in grembo. Tramite uno spassoso video postato sui social, l’ex corteggiatrice e il marito Aldo Palmeri hanno annunciato ai figli Nicolò e Leonardo che presto avranno un altro fratellino. Un altro maschietto si aggiunge dunque a casa Palmeri, che ormai è definitivamente marcata dal colore azzurro. Arrivata al quinto mese di gravidanza, l’influencer ha dedicato del tempo per rispondere alle curiosità dei suoi seguaci sul bebè in arrivo, sul parto e su come sta vivendo quest’esperienza per la terza volta. A tal proposito, alcuni suoi followers le hanno chiesto se, dopo due bambini, non avrebbe desiderato avere in casa una femminuccia. “Sapete una cosa, mi sono sentita sbagliata per questo… E forse mi ci sento tutt’ora. Ma non ho mai avuto preferenze. L’ho anche analizzato con la mia dottoressa in una seduta. Ma non so perché, questa cosa di desiderare una femmina invece che un maschio non l’ho mai sentita dentro”, ha dichiarato. Tuttavia, la sua risposta sembra essere stata mal interpretata dai suoi fan.

A quanto pare, la Cammarota ha ricevuto vari commenti dai suoi followers, che avevano capito che, in realtà, avrebbe desiderato una femmina e che si sarebbe sentita sbagliata per questo. Ebbene, il significato delle parole dell’ex corteggiatrice è stato completamente travisato. Alessia, infatti, non ha mai prediletto un sesso piuttosto che un altro ed è ben felice di accogliere un altro maschietto insieme ai suoi due ometti. Per questo, ha voluto subito chiarire la sua posizione:

Mi sono espressa male, non desideravo fosse maschio invece che femmina o viceversa. Non sentivo di avere una preferenza. Ma per nessuno dei miei bimbi. Speravo solo con tutto il cuore che stessero bene (come tutte le mamme), ma per il sesso non ho mai avuto preferenze.

Alessia Cammarota e l’aiuto della terapia

Dopodiché, la 31enne ha anticipato qualche dettaglio sul giorno della nascita del futuro bambino, rivelando di aver scelto un parto naturale, così come fece per le sue precedenti gravidanze. Questa terza gravidanza è particolarmente importante per Alessia, vista la difficile situazione che si è trovata a vivere un paio di anni fa. Lei ed Aldo, infatti, hanno sempre desiderato un terzo figlio. Tuttavia, nel 2021, l’ex volto di Uomini e Donne aveva subito un aborto. Per la donna fu un momento altamente drammatico, tanto da dichiarare di non voler più provare ad avere figli. La Cammarota non ha mai rivelato come ha fatto per uscire da quel periodo buio, però nelle sue storie Instagram ha rivelato di andare da un terapista, che le avrebbe fornito un aiuto enorme: “La scelta migliore di sempre, è un percorso che consiglio a tutti. Apre la mente”.