Siamo abituati a vederlo ogni giorno in tv con Il Paradiso delle Signore ma nella vita di Alessandro Tersigni c’è molto altro. In una recente intervista per il settimanale Visto l’interprete lanciato dal Grande Fratello ha confidato di aver iniziato una nuova avventura: il doppiaggio.

Nonostante i tempi serrati e frenetici della soap di Rai Uno Alessandro Tersigni ha deciso di intraprendere una nuova e stimolante attività lavorativa. “Ho iniziato a fare il doppiaggio: ogni tanto faccio qualche turno, mi è capitato anche di sabato o domenica”, ha spiegato Tersigni.

“Di recente ho doppiato una serie internazionale che andrà in onda su Amazon Prime Video, ma non posso dire niente in proposito”

Per il doppiaggio Alessandro Tersigni continua a fare provini anche se ha chiarito che è solo un’attività secondaria. Il 42enne non ha alcuna intenzione di lasciare Il Paradiso delle Signore, diventato ormai una vera e propria famiglia. Tersigni è presente fin dalla prima puntata e non è intenzionato ad abbandonare il personaggio di Vittorio Conti.

L’ex fidanzato di Melita Toniolo ha ammesso che al momento non gli piacerebbe intraprendere pure una carriera come conduttore. Alessandro Tersigni è soddisfatto del suo lavoro da attore ma ci ha tenuto a puntualizzare che “nella vita mai dire mai”.

Il legame con Ludovico Tersigni

Alessandro Tersigni ha inoltre spiegato di non avere alcun legame di parentela con Ludovico Tersigni, attore noto per Skam Italia e Summertime recentemente salito alla ribalta per via della conduzione di X Factor. Alessandro ha ammesso di non aver mai avuto il piacere di conoscere il collega più giovane ma spera un giorno di farlo.

La vita privata di Alessandro Tersigni

Dal 2016 Alessandro Tersigni è felicemente sposato con Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici oggi insegnante di gyrotonic. I due sono convolati a nozze dieci anni dopo il primo incontro, avvenuto nel 2010. Un incontro unico, magico, che ha portato subito Tersigni a capire che Maria Stefania è la donna della sua vita.

La coppia ha avuto un figlio, Filippo, nato nel 2017. L’attore non ha svelato subito il nome del bambino per una forma di riservatezza. Dopo la chiacchierata storia d’amore con la soubrette Melita Toniolo, durata dal 2007 al 2009, Alessandro si è sempre tenuto alla larga da gossip e pettegolezzi. Per il futuro il Vittorio Conti de Il Paradiso delle Signore spera di riuscire ad allargare la famiglia con un altro erede.