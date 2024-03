Alessandro-Santi Francesi, sfogo: “La verità sul mio addio ai social”

Negli ultimi giorni, il cantante del gruppo Santi Francesi, Alessandro De Santi, è finito al centro delle polemiche. Il tutto è iniziato quando mercoledì 13 marzo il duo musicale è stato ospite di Alessandro Cattelan nel suo late night di Rai 2, “Stasera c’è Cattelan“. Nel corso dell’intervista, il conduttore non ha potuto fare a meno di chiedere al frontman come mai avesse deciso di abbandonare i social. Difatti, Alessandro adesso usa solamente la pagina ufficiale della band e non quella in solitaria. Al che, l’ex volto di X Factor ha spiegato di essere stufo dei commenti che è solito ricevere sotto i post, in particolari quelli concentrati sulla sua bellezza e non sulla musica.

Al che, la notizia è iniziata a circolare su tutti i siti e i vari social, con il titolo fuorviante: “Sono stufo di sentirmi dire che sono bello”. Una dichiarazione che ha fatto storcere il naso a molti, scatenando un’ondata di critiche contro il cantante. In realtà, il suo discorso era molto più complesso, dato che la motivazione dietro la sua scelta di lasciare i social sta nel suo non voler “invogliare quel lato narcisista che si vuole sentir dire ‘sei bello’ ‘sei bravo’, ‘sei un grande’”. Ad ogni modo, l’equivoco ha provocato non poca frustrazione in Alessandro, che ha deciso di chiarire una volta per tutte le cose rilasciando un lungo comunicato sulla pagina ufficiale dei Santi Francesi.

Il cantante ha scritto un lungo sfogo, spiegando come naturalmente non potrebbero mai dargli fastidio dei complimenti. Semplicemente, considera i social un posto molto tossico e a volte non sa come gestirli. Per quanto riguarda la battuta fatta nel programma di Alessandro Cattelan, ha spiegato quale fosse realmente la sua intenzione e come le sue parole siano state fraintese: “Ho semplicemente fatto una battuta sul fatto che sono talmente incapace di gestire la cosa da riuscire a rattristarmi anche di commenti sulla carta positivi, come un apprezzamento sulla mia/nostra estetica, perché non completamente pertinenti. È chiaro che un complimento non potrà mai offendermi”.

Come menzionato precedentemente, il discorso del cantante non riguardava solo se stesso. Difatti, voleva parlare di un disagio probabilmente provata da molti. Allo stesso tempo, la manipolazione delle sue parole e la risonanza mediatica che hanno avuto l’hanno destabilizzato e sostiene che bisogna stare attenti alle conseguenze che tutto ciò può portare nelle persone. “Annichilisce le persone, le paralizza, causa dolore. Perché manipolare le mie parole, che non volevano mettermi su nessun piedistallo ma solo esprimere un disagio?”, ha domandato.

Insomma, il fidanzato di Matilda De Angelis non ha vissuto delle giornate serene e ha deciso di parlare a cuore aperto ai suoi fan con la speranza di essere compreso. “Non lo capisco, e mi dispiace. Sarebbe bello essere persone”, ha infine concluso. Lo sfogo di Alessandro dei Santi Francesi ha generato opinione divise sui social. Da un lato, c’è chi lo ha supportato, concordando con le sue parole; dall’altro, alcuni ritengono il tutto troppo esagerata, sostenendo che il cantante stia esasperando la situazione.